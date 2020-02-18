美國空軍的B-1槍騎兵轟炸機(Lancer)，是反恐作戰的利器，地面部隊一聽到B-1的引擎聲就知道支援火力來了，然而由於過度出勤，導致機隊的妥善率下滑，也發生好幾起故障事件。南達科他州的參議員朗茲（Mike Rounds）建議，集中維護少量的B-1，多餘的就送到飛機墳場當零件，這樣比較有效率。

KOTA-TV 報導，朗茲表示，目前B-1轟炸機部署在南達科他州的艾爾斯沃斯空軍基地(Ellsworth AFB )，以及和德州戴斯空軍基地(Dyess AFB)，總數大約有60架。但是這些B-1的情況並不好，只有少數B-1是可操作的，根據他在5月份聽到的證詞，在最嚴重的時候，兩個基地的B-1，竟然只有6架可以正常出勤。

他表示，與其這麼多的B-1不能飛行，倒不如犠牲10餘架B-1，把它們除役送到飛機墳場當零件，這樣反而可以延續其他的轟炸機重返空中。

朗茲說：「我們必須面對現實，那就是B-1轟炸機他們很累、真的很累，是時候讓他們休息了。不再假裝它們還可以飛，而是應該讓它們發揮最後的貢獻，為其他的隊友們續命。」

研發中的下一代轟炸機B-21，其中一個目的就是接替B-1的工作，這款新式轟炸機有著類似B-2轟炸機的「飛行翼」(Fly wing)外型，但是體積較小，價格較低。朗茲表示，艾爾斯沃斯將是B-21前兩個中隊的所在地，一個是訓練中隊，另一個是作戰中隊。

(中時電子報)