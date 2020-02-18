美國駐德大使 Richard Grenell於昨日在推特發文表示，美國總統川普已經給予指示，要求 Richard Grenell明確向德方表示，任何選擇使用不可靠5G供應商的國家，都會危及美、德雙方的「最高層級」情報共享。

美國雖然已經姿態明顯的在圍堵華為，但是如此官方而且正式公告出來，而且還牽扯出另一個強國(德國)，還是令世人吃了一驚，雖然內文並未明指華為，只說「任何選擇使用不可靠5G供應商的國家」，但明眼人都知道是劍指華為，而且是透過大使這樣直接挑明地干預他國內政事務，對德國而言，恐怕也是個尷尬的問題。

另一方面，雖然在政治上是川普的死對頭的美國眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi），也在同一天在歐盟總部呼籲北約盟國不要屈服於華為的誘惑，讓華為參與5G網路打造。美聯社報導，佩洛西表示，若將華為整合到歐洲5G通信網路中，會導致隱私受到侵犯，如同被大陸國家警察全面掌控。

美國的對歐盟的壓力是一波波，在上週六，美國國防部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）要求歐洲盟國不要使用華為，否則對北大西洋公約組織的未來構成威脅。

而不久前，英國政府宣布將允許華為部分涉入該國5G網路建設，引發美國不滿，多名眾議院共和黨人提出一項譴責英國決定的決議。決議文說：「華為設備是絕對的毒藥，向它們提供對5G網路任何方面的訪問都會損害整個系統的完整性。」

(中時電子報)