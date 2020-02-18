中央氣象局表示，今晚至明天(19日)清晨受冷空氣及輻射冷卻影響，各地天氣仍非常寒冷，明天白天起寒流影響逐漸減弱，氣溫逐漸回升，好天氣將持續到228，民眾可把握好天氣出去走走。

氣象局指出，清晨溫度方面，台南以北及宜蘭低溫10-13度，高屏及花東低溫14-15度，而高雄以北、宜蘭、花東縱谷及金門沿海空曠及近山區局部地區仍有10度以下低溫發生的機率。

氣象局預報顯示，預測白天起寒流逐漸減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約21-22度，中南部高溫約23-25度；降雨方面，由於水氣明顯較少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。

氣象達人彭啟明表示，明天開始吹東風，氣溫回升，穩定天氣將從明天持續到228連假，白天平均溫度落在16-25度左右，尤其是五(21)、六(22)、日(23)三天最為穩定，非常適合全家出門走走。

未來一周天氣。（摘自台灣颱風論壇臉書）

彭啟明指出，明天就是二十四節氣中的「雨水 」，不過僅東半部雲層較厚有降雨機率，北部及西半部大致上多雲到晴，不過早晚受輻射冷卻效應影響，局部地區平地低溫落在10以下的，溫差大記得注意保暖。由於春天氣候特性就是變化快速，後續氣象仍有待觀察，民眾務必即時更新氣象資訊。

這波寒流影響雖然只到明天清晨，但提醒民眾仍要大家除了要做好保暖工作，使用瓦斯、熱水器請維持通風避免一氧化碳中毒，有心血管疾病、高血壓或較年長的民眾，更要注意低溫帶來的影響，農作物及水產養殖業請注意寒害。

(中時 )