大陸國家主席習近平18日下午應約同法國總統馬克宏通電話時表示，中國大陸有強大的動員能力和綜合實力，有應對公共衛生事件的經驗，一定能打贏這場疫情防控阻擊戰，疫情對中國大陸經濟的影響是暫時的，相信經過努力，今年仍能實現既定的經濟社會發展目標任務。

據《新華社》報導，習近平說，在大陸抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，法國總統馬克宏先生再次來電向中方表達慰問和支持，充分體現了兩國的深厚友誼和全面戰略夥伴關係的高水平，對此表示感謝和讚賞。

習近平強調，疫情發生以來，大陸全面動員、全面部署，舉國上下團結一心，打響了一場疫情防控的人民戰爭。中國大陸有強大的動員能力和綜合實力，有應對公共衛生事件的經驗，一定能打贏這場疫情防控阻擊戰。目前，各項防控措施正在取得積極成效。大陸在做好防控工作的前提下，支持和推動各類企事業單位復工復產，保障社會供給充足。疫情對中國經濟的影響是暫時的，相信經過努力，今年我們仍能實現既定的經濟社會發展目標任務。

習近平指出，患難見真情。中方不僅維護中國人民生命安全和身體健康，也對全球公共衛生安全高度負責。中方主要依靠中國人民的力量抗擊疫情，同時也對國際社會提供的幫助表示感謝。中國始終本著公開透明態度，同包括法國在內的各國開展合作，共同應對疫情。中方願同法方加強衛生領域務實合作，共同維護好地區和全球公共衛生安全。

馬克宏再次對中國政府和中國人民團結一心抗擊疫情表達聲援，對中方及時採取有力舉措，展示出高度公開透明表示欽佩。馬克宏表示，法方已經向中方提供了一批醫療物資援助，願繼續提供幫助。法國尊重世衛組織就應對疫情提出的專業意見，對疫情作出的反應總體客觀，目前法國駐武漢總領館仍在運行。法方願同中方一起抗擊疫情，並以此為契機加強衛生合作。

(中時電子報)