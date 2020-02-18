隔離、減少外出是防止新冠疫情蔓延的最適對策，若是面臨居家隔離，上網、滑手機成了民眾主要娛樂，由商業司和商業發展研究舉辦的《2020跨境電商趨勢論壇》正當紅，今（18）日仍如期舉行，還吸引超過500位產學研人士報名出席。

商研院表示，新冠疫情蔓延對交通旅遊、飯店餐飲、百貨購物等實體店面的消費造成比較大的衝擊，餐廳因許多公司行號取消春酒與聚餐致業績下滑，百貨零售人潮也大幅減少。但另一方面，因為民生用品的日常需要，讓許多民眾改用網路購物，電商滿足了民眾的需求，餐廳也與網路平台合作，改以外送方式提供消費者餐點，突顯電商的發展能帶來商業轉型的契機。

今天的跨境電商趨勢論壇，由聖洋科技cacaFly分享「海外社群經營」實戰心法，愛卡拉iKala分析跨境AI新商務發展模式，沐伊孕哺MOOIMOM、果翼Pinkoi的2家業者，也就網路社群與實體通路互相導流的「虛實整合」經驗。

(工商 )