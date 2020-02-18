新冠肺炎疫情導致人心惶惶，但原本要離婚的一對夫妻，卻因此而挽回感情，因為防疫期間大家都在忙著抗疫，老太太決定不給政府添亂，撤回離婚告訴。

這名7旬的老太太看到許多家庭因為感染新冠肺炎，導致家庭成員悲歡離合，於是她有感而發，想到珍惜「團圓」的意義，所以選擇繼續容忍丈夫，不離婚了。

據陸媒《新京報》報導，原告是一名70餘歲的老太太，年前她起訴，與老伴吵架一輩子，現在子女都已成家，經過慎重考慮後，她決定要離婚並分割房產，全案先由調解委員會進行調解。

起初調解員與被告的丈夫籍雙方子女溝通時，丈夫並不願離婚，他承認2人常吵架，但如今雙方年紀都大了，也一起經歷過許多風雨，所以不想鬧到法院，子女也表示，父母在一起幾十年了，肯定是有感情的，也不希望雙方分開，但他們仍尊重父母的意願。

然而老太太表示，早些年她就想離婚，但因為子女只好吞忍，如今就是年紀大了，想任性一回。老太太原本堅定離婚的念頭，但經由調解員告知丈夫和子女的想法，內心有些動搖，如今疫情嚴重，老太太決定不給法院添麻煩，於是委託律師撤回離婚告訴。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)