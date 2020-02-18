受到新冠肺炎利空衝擊，蘋果示警財測無法達標，拖累蘋概三王走弱，台股終場重挫114點，收在11648點，其中外資賣超214億，比年後第一個交易日暴跌700點當天還要高。對此，有網友覺得外資猛倒貨毛毛的，還提醒散戶接刀要小心。

蘋果18日表示，大陸復工生產速度比預期慢，以及當地市場需求不振，預估今年第2季營收難達標，蘋概權值股遭空襲，台積電大跌9.5元（或2.87%），收322元；大立光暴跌4.4%，收在4630元；鴻海下跌0.5元，收在83.4元。

蘋概三王表現疲弱，導致台股終場大跌114.53點，收在11648.98點，跌破 5 、10日線，成交值放大至1387.76億元。三大法人同步賣超，合計賣超台幣228.93億元，其中自營商賣超10.98億元，投信賣超3.8億元，外資及陸資賣超214.15億元。

值得留意的是，1月30日台股暴跌696點當天，外資倒貨181.02億元，相較今天期指結算前賣超214.15億多了33.13億元。而且光台積電就大賣逾4萬張，累計提款金額逾128.8億。

分析師指出，疫情仍是最大的利空，大盤季線與月線的上檔壓力頗重，若5日線11758點無法儘快光復，短線恐持續整理。

批踢踢網友看到外資瘋狂倒貨，心裡覺得毛毛的，有人表示「明天散戶大恐慌」、「外資爆賣 散戶接刀 大崩盤前兆」、「今天賣214億 GG中好大一槍」、「慘了！這次真的不一樣了」。

另有網友認為，「賣200多億才跌110幾點，都被誰接走了?」、「散戶愛嫌GG貴 外豬幫殺價又不敢買」、「送分題準備all in」；也有人幸災樂禍，「我OK 你先套」、「你ok，我先跑」、「GG高檔套了一堆慘戶 保重」。

(中時電子報)