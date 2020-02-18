受到新冠肺炎利空衝擊，蘋果示警財測無法達標，拖累蘋概三王走弱，台股終場重挫114點，收在11648點，其中外資賣超214億，比年後第一個交易日暴跌700點當天還要高。對此，有網友覺得外資猛倒貨毛毛的，還提醒散戶接刀要小心。
蘋果18日表示，大陸復工生產速度比預期慢，以及當地市場需求不振，預估今年第2季營收難達標，蘋概權值股遭空襲，台積電大跌9.5元（或2.87%），收322元；大立光暴跌4.4%，收在4630元；鴻海下跌0.5元，收在83.4元。
蘋概三王表現疲弱，導致台股終場大跌114.53點，收在11648.98點，跌破 5 、10日線，成交值放大至1387.76億元。三大法人同步賣超，合計賣超台幣228.93億元，其中自營商賣超10.98億元，投信賣超3.8億元，外資及陸資賣超214.15億元。
值得留意的是，1月30日台股暴跌696點當天，外資倒貨181.02億元，相較今天期指結算前賣超214.15億多了33.13億元。而且光台積電就大賣逾4萬張，累計提款金額逾128.8億。
分析師指出，疫情仍是最大的利空，大盤季線與月線的上檔壓力頗重，若5日線11758點無法儘快光復，短線恐持續整理。
批踢踢網友看到外資瘋狂倒貨，心裡覺得毛毛的，有人表示「明天散戶大恐慌」、「外資爆賣 散戶接刀 大崩盤前兆」、「今天賣214億 GG中好大一槍」、「慘了！這次真的不一樣了」。
另有網友認為，「賣200多億才跌110幾點，都被誰接走了?」、「散戶愛嫌GG貴 外豬幫殺價又不敢買」、「送分題準備all in」；也有人幸災樂禍，「我OK 你先套」、「你ok，我先跑」、「GG高檔套了一堆慘戶 保重」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。