有網友情人節在英國巧遇劉強東和奶茶妹在餐廳用餐。（圖／翻攝自微博）

「奶茶妹妹」章澤天2015年和京東集團CEO劉強東結婚，前年男方在美涉性侵女大生案，雖然最後獲不起訴，但奶茶妹突赴英國唸書，兩人因此頻被傳婚姻亮紅燈，近日就有網友在英國巧遇夫妻倆，婚姻現況跟著曝光。

章澤天去年8月突赴英國劍橋大學進修，引發外界聯想她與劉強東是否感情生變，但近來就有網友曬出情人節在倫敦餐廳偶遇夫妻倆的照片，只見章澤天穿著紅白條紋上衣，長髮披肩，被直誇本人很瘦很精緻，比照片上好看許多，而劉強東則穿著簡單白T，兩人在高檔餐廳一起用餐過情人節，看來感情不受影響。

(中時電子報)