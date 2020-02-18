劉強東捲性侵爆離婚 奶茶妹情人節被巧遇洩婚姻現況 22:092020/02/18 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 劉強東涉性侵案後，和奶茶妹頻被傳婚姻亮紅燈。（圖／翻攝自IG） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有網友情人節在英國巧遇劉強東和奶茶妹在餐廳用餐。（圖／翻攝自微博） 「奶茶妹妹」章澤天2015年和京東集團CEO劉強東結婚，前年男方在美涉性侵女大生案，雖然最後獲不起訴，但奶茶妹突赴英國唸書，兩人因此頻被傳婚姻亮紅燈，近日就有網友在英國巧遇夫妻倆，婚姻現況跟著曝光。 章澤天去年8月突赴英國劍橋大學進修，引發外界聯想她與劉強東是否感情生變，但近來就有網友曬出情人節在倫敦餐廳偶遇夫妻倆的照片，只見章澤天穿著紅白條紋上衣，長髮披肩，被直誇本人很瘦很精緻，比照片上好看許多，而劉強東則穿著簡單白T，兩人在高檔餐廳一起用餐過情人節，看來感情不受影響。 (中時電子報) #劉強東 #情人節 #章澤天 #英國 #奶茶妹妹 也許您會感興趣 推薦閱讀 不需包裝提了就走！這幾款情人節限定禮盒送禮絕對不出錯 00:252020/02/14 美妝 情人節不出門 推外送搶宅經濟 04:102020/02/14 地方新聞 不用威而鋼 90歲翁情人節重享性福 10:562020/02/14 生活 情人節曝「新身分」田中千繪：不會放棄演藝事業 11:052020/02/14 娛樂 離婚後首過情人節 陳子玄「做這事」眾人心疼！ 10:582020/02/14 娛樂 情人節微電影行銷北港 雲林文觀處長陳璧君親自上場 13:452020/02/14 社會 《Pokémon GO》情人節活動起跑 粉紅寶可夢集體現身 15:062020/02/14 科技 愛在疫情蔓延時 口罩花束夯 04:092020/02/15 焦點新聞 美情人節消費 刷新去年紀錄 04:092020/02/15 全球財經 安以軒曬老公情人節大禮 網驚呼：根本天價 15:112020/02/15 娛樂 娛樂熱門新聞 《與神同行》河正宇爆吸毒 背後扯出這些大咖！ - 娛樂 瘋傳玄彬花絮桌下偷牽孫藝珍 公司忍不住說話了 - 娛樂 劉強東捲性侵爆離婚 奶茶妹情人節被巧遇洩婚姻現況 - 新聞 劉詩詩遭作家點名「破壞社會風氣」 揚言逐出娛樂圈 - 娛樂 新冠肺炎全球拉警報 AV女優三大規則曝光「不戴不行」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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