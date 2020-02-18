隨著新冠肺炎疫情延燒，消毒抗菌等防疫產品也變得炙手可熱、人人搶購。最近有不少新聞指出，部分精油似乎也有消毒抗菌的效果，甚至有人將精油與紅標米酒混合製成酒精噴霧來使用。但也有皮膚科醫師表示，這個方法不僅無效且可能刺激肌膚，到底精油能不能消毒防疫呢？

根據2013年澳洲格里菲斯大學（Griffith University）的研究，發現茶樹油、桉樹（尤加利樹）油，具抵抗A型流感病毒的作用，而且研究指出，只要5～15分鐘就能讓95％的病毒失去活性；另外，2018年韓國光州女子大學的一項研究也發現，在62種精油中，至少有11種有抗A型流感病毒的效果，能讓病毒活性降低30％以上。所以，精油真的有抗菌或抗病毒的效果嗎？

美之道皮膚科診所院長邱品齊表示，過去的確有不少研究顯示，某些精油對消毒抗菌有幫助，但始終是實驗狀態下得到的結果，例如研究可能是在密閉容器中噴灑精油噴霧，再測量容器中殘留的病毒活性等，「這是針對特定情況所得到的結果，且很多研究也不是針對冠狀病毒來實驗，若是用於不同環境，或是針對這次新冠肺炎的新型冠狀病毒，精油是否有效都還有待研究證明」，邱品齊說。

台北醫學大學護理學博士、同時也是芳療師的許藍方則表示，部分精油的確有「抑菌、抑病毒」的效果，也就是能抑制細菌或病毒生長，但並不等於能「殺菌殺毒」，真正能達到徹底殺菌、消毒功能的，還是要靠如濃度介於70～78％的酒精等物品才有用，「精油只能算是一種輔助，除了有助抑制細菌和病毒，精油也有強化免疫、安撫情緒、紓壓放鬆的效果，但提醒大家還是不能本末倒置」，許藍方說。

精油是一種輔助，有強化免疫、安撫情緒、紓壓放鬆的效果。（圖片來源：Pixabay）

由於酒精搶手難買到，有人異想天開，把精油和紅標米酒混合製成酒精噴霧來使用，但米酒能取代酒精做成消毒噴霧嗎？許藍方說，市售米酒濃度大多只有2、30度左右，和牛奶一樣頂多作為媒介來幫助精油與水融合，但濃度不足，無法達到消毒效果。

如果想自製精油酒精噴霧，許藍方說明比例：「用75％酒精50ml，加入精油20～30滴，搖晃混合均勻即可。」她建議，包括奧勒岡精油（兒童不適用）、羅文莎葉、綠薄荷、肉桂、尤加利（以史密斯尤加利為佳）、綠花白千層、迷迭香、百里香、薰衣草、茶樹、佛手柑、檀香、廣藿香等都是不錯的選擇，「薰衣草、茶樹、尤加利等，有助改善呼吸道、鼻塞的症狀；而佛手柑、檀香、廣藿香則有紓壓、放鬆的效果，對免疫力的提升都有不錯的幫助」，許藍方說。

精油加上75％酒精，消毒、提升免疫力效果更加乘。（圖片來源：Pixabay）

但許藍方也補充，自製精油酒精噴霧時，濃度以50cc酒精搭配50滴精油為上限，若是濃度太高，可能會刺激皮膚，也不建議一次調配太大容量，最好以1～2個月內用完為主。

台灣芳香醫學醫學會理事長、台安醫院家庭醫學科暨社區醫學部主任羅佳琳表示，自製精油酒精噴霧雖不難，但如何挑選好的、純的精油，就又是另外一門學問，例如光是大家熟知的薰衣草，市面上就可能有真正薰衣草、甜醒目薰衣草等不同種類，效果也都不太一樣，因此她建議以下幾點：

1.精油應要用暗色、不透光的玻璃瓶盛裝，不可使用塑膠瓶，以免溶出有毒物質。

2.盡量選成分（有拉丁學名更好）、來源產地、精油萃取部位等標示清楚的產品，且有標註「pure essential oil」的字樣。

3.如果可以試聞或試用，好的精油味道不應太過持久，且用手搓一搓會很快吸收不黏膩。

(中時電子報)