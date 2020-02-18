（掬月建設創辦人趙鴻鵬（右二）應台中市建築經營協會理事長邱名仕（左二）邀請舉辦大師講座。圖／曾麗芳）

掬月建設董事長及創辦人趙鴻鵬（Giovanni Chao），18日應台中市建築經營協會之邀舉辦「侘寂中一路凋零」大師講座，分享他對「侘寂美學」的獨到見解；而掬月建築落實了「侘寂」訴求的低調、簡約的美學，吸引逾百位中部建築同業聆聽。

趙鴻鵬談到「侘寂」Wabi-Sabi美學時、意有所指地說，侘寂源自於日本，有別於西方追求完美的文化，是一種最純粹、最理想的表現形式，「儘管不完美、不對稱，但經過時空的變遷，形成一種低調、簡約的美學！」

他認為，「Wabi-Sabi最純粹、最理想的表現形式，就是關於這些褪淡的軌跡、薄弱的證據，遊走在無的邊緣上。」侘寂談的是時空變遷，接受萬物的自然性，從萬事的變化中發覺美。

由趙鴻鵬所帶領的掬月建設，專攻頂級別墅、主攻金字塔頂端的客層。不過，趙鴻鵬所認知的美學，有別於上流社會的「金碧輝煌」的華麗感，反而是另一種追求事物本質、古老的氛圍，就像是侘寂的核心概念，是時空變遷，接受萬物的自然性，從萬事的變化中發覺美。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，掬月建設專攻現代頂級別墅、挑戰尖端客層，作品十分低調、鮮少在大眾與媒體間曝光，其特殊的建築品味與生活美學，藉由趙董事長的慷慨分享，值得台中建築產業一探究竟。

趙鴻鵬有著建築人與專欄作家的雙重身分，他視美感為絕對聖殿、對細膩無盡挑剔、凡事肢解追究，是有無可救藥戀物癖的「思想家」！

擁有英國名校「諾丁漢大學」企管碩士學歷的趙鴻鵬，曾獲得《聯合文學》與《中國時報》舉辦的二次小說大獎，還在美國贏得過二次平面設計獎與一個國際行銷企畫競賽冠軍。

趙鴻鵬，曾在廚房牆壁上，移植一顆英國帶回來的220V三孔插座，只為了讓幾台英國機器能繼續完美運作，挖牆改電，也絕不用轉接頭與變壓器，這就是他的作風！

趙鴻鵬Giovanni同時是世界第一男性品味雜誌《GQ》長達十年的人氣專欄作家，專欄就叫做British Plug「英國插頭」，220V電壓，石頭般頑固！

趙鴻鵬在雜誌中，以英式幽默文筆，分享他獨到有趣的男人經驗與觀點；而鮮少舉辦講座的趙鴻鵬，18日下午與中部建築業界無私地暢談他的美學觀點，讓與會者得以面對面獨享。

(工商 )