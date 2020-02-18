日前在澳洲昆士蘭州（Queensland）有一名女屋主打開家中抽屜，準備拿東西時，卻在深處發現一個不尋常的身影，仔細一看發現，裡頭窩著一條活生生的蛇，她原本以為只是無害的樹蛇，沒想到事後才發現蛇的真實身份，竟然是「世界上第2致命的蛇」，讓女屋主嚇傻了眼。

臉書帳戶Sunshine Coast Snake Catchers 24/7發文寫道，「浴室梳妝台上出現一條東部棕蛇！天啊！當您打開浴室的抽屜時，肯定不會想看到這樣的場景，這條厚臉皮的棕色小蛇，發現了一個不錯的藏身處，感謝Donnie幫忙移除並安置這條蛇，這真的太令人震驚了！這也證明了，蛇可以藏身在任何的地方！」

這條東部棕蛇為世界上第2毒的陸棲蛇類。（圖／翻攝自臉書）

從照片中可以看到，抽屜裡放滿各種急救藥品，不過在這堆物品的最深處，藏有一團咖啡色的東西，仔細一看竟發現是一條蛇，牠還微微地露出了蛇頭觀看，屋主嚇得立刻打電話請來捕蛇大隊清除，起初認為只是一條無害的樹蛇，沒想到牠的真實身份，竟是廣泛分佈在澳洲東部的毒蛇。

澳洲博物館指出，東部棕蛇為世界上第2毒的陸棲蛇類，是種容易緊張、警覺性很高的物種，通常會很快地做出防禦反應，比起澳洲其他種類的蛇來說，更具有攻擊性。網友見狀紛紛留言表示，「這條時蛇看起來又小又無辜！真是難以相信！」、「天阿！這太恐怖了，我會毫不猶豫的把手伸進浴室抽屜裡拿東西」。

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(中時電子報)