自強號列車乘客無呼吸心跳 緊急靠南港站送醫 22:162020/02/18 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵自強號列車1名乘客突然昏迷，無呼吸心跳，緊急靠南港站送醫。（示意圖/資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵138次自強號北上列車，今天晚間8時30分許駛離臺北車暫時，突然在第五車廂有一名乘客昏迷，列車長據報立即通知司機駛進南港暫停靠，同時通知119前往月台等候，進站時這名男客已經沒有呼吸心跳，消防隊在月台接手後，立即送往台北市聯合醫院忠孝院區急救。 據警方初步調查，這名旅客獨自搭乘列車，隨身行李未有身分證件。消防局立即 於21時20分送往醫院急救，傷者身份還在調查中。 (中時電子報) #自強號 #列車 #乘客 #無呼吸 #心跳 #緊急 #停靠 #南港站 #送醫 #月台 也許您會感興趣 推薦閱讀 漂流近2周 威士特丹號終於停靠柬埔寨 01:152020/02/14 國際大事 擔心疫情蔓延 又一艘郵輪被拒絕靠岸 20:542020/02/14 國際 開學口罩配給僅供備用 家長憂心 01:192020/02/16 政治要聞 威士特丹號 2月4日曾停高雄港 01:192020/02/16 國際大事 遊客路線曝光 接觸者應自主管理 04:102020/02/17 生活新聞 外出顧健康 擁抱大自然森呼吸 04:102020/02/17 地方新聞 北市賞花秘境！如繆斯女神項鍊 馬醉木開出夢幻小風鈴 06:462020/02/17 旅遊 越南拒絕多艘郵輪停靠 影響2萬名遊客行程 12:572020/02/17 國際 千名郵輪客鳥獸散 恐成防疫破口 04:102020/02/18 國際大事 繆思女神的項鍊 花況僅剩2周 04:102020/02/18 地方新聞 社會熱門新聞 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 病毒死亡首例！鄰居嚇不敢靠近白牌車 酒店歇業13天 - 社會 染疫亡得急速火化？高大成：屍體也有傳染力！ - 社會 國道一林口段旁工廠大火 火舌黑煙直衝天際 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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