台鐵138次自強號北上列車，今天晚間8時30分許駛離臺北車暫時，突然在第五車廂有一名乘客昏迷，列車長據報立即通知司機駛進南港暫停靠，同時通知119前往月台等候，進站時這名男客已經沒有呼吸心跳，消防隊在月台接手後，立即送往台北市聯合醫院忠孝院區急救。

據警方初步調查，這名旅客獨自搭乘列車，隨身行李未有身分證件。消防局立即

於21時20分送往醫院急救，傷者身份還在調查中。

(中時電子報)