「張老師」張老師結婚時帥氣十足。(張昭雄兒子張逸群提供)

「張老師」張昭雄兒孫滿堂，過年時全家福合照。(張昭雄兒子張逸群提供)

張老師獲選體育署頒發的體育推手獎。(張昭雄兒子張逸群提供)

50、60年代出生且喜歡棒球的球迷都應該聽過「張老師」張昭雄用生動活潑的方式報導中華隊健兒的精采表現，張老師將他的一生奉獻給棒球，但張老師不但專精棒球，實際上他年輕的時候還是打過虎風籃球隊，張老師在媒體圈待了將近半世紀，即便退休後仍關注著體壇，今日上午張老師在睡夢中安詳離開人世，享年82歲，球迷們再也聽不到「張老師」的聲音了！

出生於1938年的張昭雄，9歲隨父親來台，家中原本相當富裕，但父親在「太平輪」沉沒中過世，民國53年就讀世新專校，畢業後踏入媒體圈，先後待過嘉義商工日報、青年戰士報、聯合報、台灣時報、民眾日報、東森新聞電子報。

當年紅葉棒球隊紅遍台灣的時候，張昭雄自學日文，80年代更因郭源治、郭泰源、莊勝雄「二郭一莊」揚威日本職棒，張昭雄成為台灣報導日本職棒的權威與先驅，1990年中華職棒成立，張昭雄擔任中廣球評，他以專業的數據和見聞讓球迷們為之瘋迷。

張昭雄最引以為傲的就是將棒球紀錄表引進台灣，採訪的每場比賽都親自作完整的紀錄，他曾自豪地說，「全台棒球圈沒有一人比他更加專業，至今手中還有30多年前的紀錄，每位球員如數家珍。」這就是張老師能成為棒壇國寶的珍貴所在。

張老師除了與棒球有深厚淵源外，其實他還是一位籃球員，當兵的時候效力過虎風隊，1964年東京奧運中華隊籃球國手謝恆夫、陳金郎、曾德城等人都是張昭雄當年的隊友。張昭雄還曾擔任4屆台北市籃球記者聯誼會(前身為台北市體育記者協會)會長，多次帶領媒體記者前往菲律賓進行友誼交流比賽，當地不少華僑至今都還念念不忘。

張昭雄在退休後協助大陸發展棒球，全力推動中日青少棒、少棒交流，介紹不少台灣小球員前往日本唸書打球，年初出席棒球作家記者協會年會，最後一次公開露面則是1月20日以太平輪遺族身份到基隆港紀念碑前出席追思會，「張老師」如今安詳辭世，我們永遠懷念的張老師，您安息吧！

(中時 )