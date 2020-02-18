國泰人壽今遭金管會重罰560萬元，是國壽近年來最重的裁罰案；國壽人壽表示，尊重主管機關裁罰，內部已對保險商品適合度深切檢討、落實業務員教育、並對客戶保費來源建置投保前、中、後3大管控機制；對於貸款情事，國壽表示，現在已做到新契約投保後1個月內，若有貸款會再透過專人電訪，確保客戶權益。

國泰人壽今晚發出聲明，首先，招攬時強化KYC，業務員於招攬報告書，會明確詢問客戶資金來源與近3個月內是否有保單借款、房貸或解約行為；其次，新契約核保時，以系統檢核客戶投保前近3個月內有無如有貸款情事，若有此類紀錄，將由專人電訪確認投保意願、風險告知與了解有無業務員勸誘情事，並加強該客戶財務核保，完善評估客戶實質繳費能力；新契約投保後1個月內如有貸款情事，也會由專人電訪確保客戶權益。

針對陸家嘴國泰人壽遼寧分公司裁罰案，國壽表示，因內部於107年間判斷該事件「非」屬重大事件，故未及時通報。國壽表示，已要求陸家嘴國泰人壽，如有遭受大陸主管機關裁罰時，應立即回報，以利公司向主管機關通報。

至於法人件部分，國壽已加強業務員及核保人員教育，強化法人投保件的核保程序，評估法人機構以員工為被保人投保的合理性，以維護保障法人員工的本質，避免為機構法人蓄意操作資金運用。

此外，國壽針對「法人投保作業要點」供內部遵循，針對法人件的要保人或受益人變更作業，也已強化審核流程，以確保契約變更符合原投保目的；國壽強調，560萬元裁罰不會影響整體營運與業務發展，會強化內稽內控作業，以維護保戶權益。

(中時 )