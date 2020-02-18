大陸新冠肺炎疫情攀升，包含美國專家在內的世界衛生組織（WHO）專家團，17日啟程前往大陸，預計會到北京、廣東省和四川省考察疫情，不過疫情重災區的武漢市和湖北省，竟然沒被規劃進行程內，讓外界質疑北京是否有意隱瞞疫情，以及擔心WHO專家是否確實能調查出病毒傳播途徑。

WHO秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）先前指出，12位國際專家組成的專家團，將與12名大陸專家一起考察病毒傳播，以擬定新冠肺炎防堵措施，不過雪梨大學的全球衛生專家，史考特（Adam Kamradt-Scott）坦言，不去武漢市恐怕無法看見疫情全貌，外界輿論也認為，大陸是否想隱瞞新冠肺炎疫情。

不過根據《環球時報》，引述美國耶魯大學、公共衛生學院助理教授陳希的回應，北京市是大陸首都，也是國家衛健委、國家疾控中心、中科院等重要科研機構的所在地，被安排在行程中合情合理，他認為，湖北目前處在防控疫情的關鍵期，政府單位分身乏術，恐無暇與世衛團隊合作。

至於為何選擇廣東和四川，陳希表示，除了要與大陸權威病毒類肺炎專家、鐘南山交流外，廣東也是在SARS後，大陸衛生系統建設最為完善、人員配備最為齊全的地區；他並指出，專家考察組考慮四川，或許與四川省省長尹力有關，他在公共衛生領域有著豐富經驗，且四川省與美國公共衛生學界有著較多交流。

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(中時電子報)