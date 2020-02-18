有關中部家庭群聚 ，陳時中部長用一張圖來報告。(圖/衛生福利部)

新冠肺炎疫情延燒，台灣確診個案已達22例，其中1人死亡（第19例），引起外界格外關注！。由於案20、案21、案22跟案19是家庭群聚感染，中央流行疫情指揮中心已對其相關接觸者疫調，衛生福利部粉專今日再PO出一張圖，更詳細列出案19的接觸史。

衛生部小編在臉書上PO出一張圖，表示「指揮中心在發現首例死亡個案後，便立即展開擴大採檢，目前已採檢235名接觸者，並將持續調查，以保障民眾健康。」

這張圖中列出案19的推估暴露期為1/23~1/25，浙江台商為可能感染源頭；1/25~2/1為案19的推估發病日，他在這期間有家族聚餐、藥局買藥、診所就診等；而案19的傳染期範圍也是從1/25開始算。

指揮中心已對其相關接觸者疫調也包括：案19在1/25、1/26、1/28三天曾在車行待命，每天待11小時，接觸過53位司機，都有潛在感染風險。查案19的1/13~2/3這期間的載客通聯記錄共317人次，1/13~1/25的200人次通聯中，陸續載到3名從上海、廣東、浙江返台的台商，上海、廣東台商都已排除，剩一位1/22從浙江返台的40歲台商抵達回到台中清泉崗機場，搭上案19的車子，從台中機場返回中部，而指揮中心也是推估案19是被該位乘客感染。

指揮中心指出，針對中部家庭群聚事件，截至目前共掌握4名個案的接觸者共235人，並已完成採檢200人、32人有適當防護無需採檢，其中3人確診(已分別於2月16日及17日公布)，175人陰性，22人檢驗中；將持續監測這些接觸者健康情形。

(中時電子報)