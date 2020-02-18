美國經濟狀況良好，日前公布的2月非農就業報告大幅超過市場預期、ISM製造業指數再度突破50榮枯線之上，美國聯準會（Fed）主席也表達出對美國經濟的信心。

相較之下，歐元區經濟狀況表現疲弱，加上新冠肺炎疫情持續在全球各地延燒，資金因而轉入體質強健的美股及美元，相對地壓低歐元。

國票期貨分析，芝加哥商品交易所（CME）近月微型歐元期貨自2月4日以來，進入低點不斷破低的空方慣性格局，目前價位落於短中長期均線之下，且均線空頭排列，建議交易人保守看待其未來走勢。

(工商 )