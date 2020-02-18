經濟表現疲軟 歐元走勢偏空 22:302020/02/18 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國經濟狀況良好，日前公布的2月非農就業報告大幅超過市場預期、ISM製造業指數再度突破50榮枯線之上，美國聯準會（Fed）主席也表達出對美國經濟的信心。 相較之下，歐元區經濟狀況表現疲弱，加上新冠肺炎疫情持續在全球各地延燒，資金因而轉入體質強健的美股及美元，相對地壓低歐元。 國票期貨分析，芝加哥商品交易所（CME）近月微型歐元期貨自2月4日以來，進入低點不斷破低的空方慣性格局，目前價位落於短中長期均線之下，且均線空頭排列，建議交易人保守看待其未來走勢。 (工商 ) #歐元 #走勢 #均線 #之下 #經濟表現 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐元貶至近3年新低 04:092020/02/14 財經要聞 國外指數期貨贏家專欄－美股 均線呈多頭排列 04:102020/02/14 證券．權證 歐元區上季GDP增速 創7年新低 04:092020/02/15 全球財經 產經解析－股市動盪 提供中長期布局機會 04:092020/02/16 全球財經 聯發科 站穩短期均線 04:092020/02/16 證券．權證 兆豐金 站穩均線續攻 04:092020/02/16 證券．權證 提醒評估市場可能震盪 研訓院：台股走勢 聚焦五重點 04:102020/02/17 金融．稅務 熱門股－國碩 基本面佳站上均線 04:102020/02/18 證券．權證 出現死亡首例 台股走勢震盪 04:102020/02/18 社會新聞 半導體、光電股領跌 電子股摜破3大均線 11:442020/02/18 財經 財經熱門新聞 驚！郭台銘質押鴻海股票逾43萬張 市值破400億元 - 財經 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 誰在接刀？外資倒貨太恐怖 網驚曝毛毛的 - 財經 台積電技術走太快！ 7奈米大功臣新利器關鍵助陣 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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