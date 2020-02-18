馬俊麟走過與王瞳的「馬王之亂」緋聞風波，農曆年前復工演出民視八點檔《多情城市》，飾演藝術家「趙八方」的他，近來與何蓓蓓飾演的「劉加純」感情大躍進，17日播出的劇情中他告白成功，讓「加純」放下對爸爸弟弟都外遇出軌的陰影，決定大膽愛，兩人還甜蜜擁吻。對於和馬俊麟配對演情侶，是否有「壓力」？何蓓蓓受訪時笑答：「我還好，沒有壓力，就是做自己該做的事！」

馬俊麟劇中向何蓓蓓告白。（摘自民視）

何蓓蓓表示，跟有家室的男演員配對演對手戲，馬俊麟不是第一個，之前她演《金家好媳婦》時的對手演員李睿紳，也是妻管嚴，不管是否有家室，她一向會跟對手演員刻意保持距離，「培養感情？不需要，我一向公歸公、私歸私，尤其八點檔劇情瞬息萬變，重要的是自己要做足功課，光靠培養感情可能來不及，因為可能剛培養好感情，明天劇情就會寫你們分手」。至於如何培養工作默契？她坦言目前雖然是和馬俊麟湊對，但其實兩人一起的戲份並不多，目前也真的不熟，「我在劇中就像是里長伯，一直在忙家裡的事，我們的感情線也不會占很大比重吧」。

馬俊麟在《多情城市》告白成功，吻何蓓蓓。（摘自民視）

和人夫拍吻戲是否覺得尷尬？何蓓蓓說，劇情就只是輕輕一吻而已，對她來說更重要是要抓對劇中情緒轉折，她希望能一次OK，不用親好多次，所以當天她最怕的是NG，事前有跟馬俊麟特別多練了幾次台詞，「一開始我們只有碰到嘴角，還被攝影師說穿幫了，幸好攝影師很專業，就算我不敢動，他也默默移動救了我們」。

何蓓蓓。（爾傑國際娛樂提供）

何蓓蓓。（爾傑國際娛樂提供）

她坦言和馬俊麟不熟，僅止於工作上的互動，私下沒有任何往來，也沒有他的line，「也不需要！我不是很快就可以跟人家變熟當朋友的人，不會主動熟絡，同劇組目前只有郭亞棠有我的line，反正日久見人心，真的可以當朋友的就會是朋友」。但她透露，馬俊麟一開始就滿熱心也熱情地表示如果需要對戲可以跟他講，所以兩人雖然沒私交，但工作上的溝通是ok的。

(中時 )