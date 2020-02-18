新竹一名林姓男子和阮姓女子於2018年1月間在越南結婚，但2人一起返台後僅同居一週，阮女竟以「父親病危」為由，要求返回越南，甚至還在機場「尿遁」將近90分鐘，林男好不容易連絡上阮女，卻得到「不會再回來」的答覆，林男因此向法院訴請離婚，並找來前妻作證，最後新竹地院法官依法裁准兩人離婚。

判決書中指出，林男與阮女結婚後一起來台生活，沒想到才過了一個禮拜，阮女以「父親病危」為由，要求返回越南，林男表示，「我們抵達胡志明市新山國際機場後，她假裝要上洗手間，接著就不見了，我當天等了一個半小時才透過電話聯繫上，她卻叫我回台灣，說是『不會再回來、也不會回家』，要我別去找她。」事後，林男透過多方管道聯繫阮女，卻仍未得到正面回應，顯然是惡意逃逸，因此決定向新竹地院提告。

而僅和阮女見過一次面的林男前妻也出庭作證，她表示林男經常飛到越南找阮女，且還會給予生活費，但每次到越南，阮女都會要求林男外宿，不會讓他回家，「這個女生對他看起來一點感情都沒有，這樣的關係如果要生活一輩子，雙方都很痛苦」。

新竹地院法官認為，林男與阮女結婚後僅同居一週，2人就此分離，且阮女也在電話中表示不願再返台且斷絕聯繫，夫妻倆已分居超過一年，感情日漸淡漠，也無維持婚姻之意，最後裁准兩人離婚，可上訴。

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(中時電子報)