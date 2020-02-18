新冠肺炎爆發後，韓國傳出有排華現象，甚至也因排華現象與肺炎影響，造成很多觀光客短期不願到韓國觀光，台灣網紅Joeman近日就搭乘韓籍航空到首爾工作，坐商務艙的他發現飛機上只有他一個人，他也從這次的首爾行一次解答韓國排華與防疫現況。

Joeman搭乘韓籍航空到首爾工作，他表示商務艙中只有他一人，但因為是很早就訂好的機票，所以價錢沒有比較便宜，不過他有發現飛機上的備品都改成拋棄式，包含耳機、餐具等，也不額外提供毯子跟枕頭。

韓國目前新冠肺炎確診人數為31例，並以謝絕中港澳遊客進入。（圖／翻攝自Joeman臉書）

到了首爾後他發現首爾目前都還買得到醫療口罩（KF94），雖然韓國的口罩要價一個需要3000韓幣（約80元台幣），最便宜也要2800韓幣（約75元台幣），甚至他也表示現在韓國也會管控出境口罩數量。

另外排華現象，目前遊客變得非常少，由於中港澳的遊客需要有當地能撥通的電話號碼才能入境，等於是謝絕了中港澳觀光客，所以他也看到目前明洞、弘大、首爾塔等遊客數量銳減，而大型觀光區進出消費都正常，沒有真的很認真的排華現象，甚至還有韓國人知道他從台灣來後熱情和他聊天。

(中時電子報)