日本媒體報導，神奈川縣和橫濱市當局指出，居住在橫濱市的一名60多歲男性計程車司機今天確診感染俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎。

每日新聞報導，確診感染的60多歲男性計程車司機於本月3日發燒、5日前往醫療機構就診，被診斷為感冒。8日轉介到另一醫療機構就診，10日就診後症狀依然未好轉，並於13日住院，其後再轉往其他醫療機構治療。他於17日接受病毒檢驗，18日判定為陽性。

目前這名男性計程車司機接上人工呼吸器治療中，據稱是在神奈川縣境外執勤，縣當局正在調查曾與他有過密切接觸人員。

(中央社)