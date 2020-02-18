武漢肺炎 橫濱市男計程車司機確診感染 22:432020/02/18 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本媒體報導，神奈川縣和橫濱市當局指出，居住在橫濱市的一名60多歲男性計程車司機今天確診感染俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎。 每日新聞報導，確診感染的60多歲男性計程車司機於本月3日發燒、5日前往醫療機構就診，被診斷為感冒。8日轉介到另一醫療機構就診，10日就診後症狀依然未好轉，並於13日住院，其後再轉往其他醫療機構治療。他於17日接受病毒檢驗，18日判定為陽性。 目前這名男性計程車司機接上人工呼吸器治療中，據稱是在神奈川縣境外執勤，縣當局正在調查曾與他有過密切接觸人員。 (中央社) #計程車司機 #計程車 #司機 #醫療 #感染 也許您會感興趣 國際熱門新聞 政府紓困！新加坡這五大行業慘兮兮 - 國際 美WHO專家可赴陸但沒去湖北 原因曝光了 - 國際 WHO赴陸考察疫情「跳過」重災區湖北？原因曝光 - 國際 慘！沒人敢載 威士特丹號上千人滯留柬埔寨 - 國際 美研發新型重巡洋艦 擬替代「提康德羅加級」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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