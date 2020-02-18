東吳大學法律系教授胡博硯18日晚間在臉書po文，表示校內有一批酒精遭人竊取，他還開玩笑表示，不認為是校內學生偷的，因為學生衛生習慣沒那麼好。

對此轄區警方表示，正詢線聯繫校方相關單位，若真的發生竊案將依法偵辦。

(中時 )