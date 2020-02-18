學生衛生習慣不好？東吳大學酒精疑遭外人偷走 22:582020/02/18 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 學生衛生習慣不好？東吳大學酒精疑遭外人偷走。（陳鴻偉翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 東吳大學法律系教授胡博硯18日晚間在臉書po文，表示校內有一批酒精遭人竊取，他還開玩笑表示，不認為是校內學生偷的，因為學生衛生習慣沒那麼好。 對此轄區警方表示，正詢線聯繫校方相關單位，若真的發生竊案將依法偵辦。 (中時 ) #學生 #衛生 #習慣 #不好 #東吳 #大學 #酒精 #外人 #偷走 也許您會感興趣 推薦閱讀 遭隔離趴趴走 13人罰逾200萬 04:102020/02/14 地方新聞 防疫為重 台酒120萬公升製酒原料改生產防疫酒精 21:082020/02/14 生活 宜蘭酒廠加入防疫 日產4.2萬瓶酒精 12:032020/02/16 生活 首生產酒精 宜蘭酒廠2月將產36萬瓶 17:182020/02/17 生活 香港城大 維安、抗疫雙重考驗 04:102020/02/18 焦點新聞 現死亡首例 宜蘭彰化瘋搶酒精 04:102020/02/18 生活新聞 《科技》結合產官學研，新思成立「新竹AI設計中心」 13:592020/02/18 財經 靜宜大學「主顧聖母堂」花燈 台灣燈會散發祥和光芒 14:422020/02/18 生活 假慈父組「邪教組織」脅迫賣淫！「治療密會」詐5學生3千萬 20:282020/02/18 國際 陳年酒精如何處理？環保署：不建議自行稀釋 18:012020/02/18 生活 社會熱門新聞 台中木業公司員工家屬確診 緊急停工50餘人自主隔離 - 社會 悲劇！情人節和男友坐床上 嫩妹下面瘀青了 - 社會 染疫亡得急速火化？高大成：屍體也有傳染力！ - 社會 病毒死亡首例！鄰居嚇不敢靠近白牌車 酒店歇業13天 - 社會 拒求愛慘遭恩客燒死 越南嫩妹絕美照曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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