新冠肺炎疫情持續在全球延燒，日本的確診病例直線攀升，《羽鳥慎一的晨間秀（羽鳥慎一モーニングショー）》節目就在探討，哪些日常舉動會增高感染病毒的風險，沒想到在拍攝過程中發現，不少人都會下意識地「摸臉」，甚至有民眾在1個小時內，就摸臉超過48次，這個小動作恐成為防疫的大缺口。

拍攝團隊觀察街上人群一段時間後發現，許多人都會不自覺的摸臉、擤鼻子等，因此節目決定以此進行實驗，特地請來2位小學三年級生，觀察2人在1個小時內的摸臉次數，沒想到實測的結果讓眾人都十分驚訝，這2名小學生不自覺摸臉37次及48次，頻率相當高。

日本呼吸道疾病專家大谷義夫醫師指出，不論是摸臉、擤鼻子等動作，都會增加感染病毒的機會，因為雙手會碰觸各種物件，若是有不自覺摸臉的習慣，會使病毒更容易侵入身體，提醒民眾在日常生活當中，必須注意自身是否有出現這種行為。

此外，大谷義夫也提供6大防止接觸傳染的方法，分別為勤用「消毒液」以保持雙手清潔、摸臉須隔著一張「衛生紙」、以「手掌心」碰觸門把或是開關、用「指關節」按電梯、點眼藥水手要洗淨且藥水容器勿「直接接觸」眼睛、若要去銀行或公家機關辦事須「自備原子筆」。

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(中時電子報)