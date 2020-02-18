據陸媒報導，湖北再連續撤換2名官員，鄂州黨委會官方微博@鄂州基層黨建發佈了《鄂州最新有關領導幹部職務任免》的訊息，原鄂州市衛健委主任王時文被免職，市督察考評辦公室主任夏鑫被調至市屬華容區任常委副書記。

《湖北日報》稱，鄂州市衛健委主任王時文免除職務，其原任市公立醫院管理中心主任職務因機構更名自行免除，另提名原鄂州市中心醫院黨委書記萬福堯拉任市衛健委主任。

報導說，市督查考評辦公室主任夏鑫職務被免除，調任華容區委委員、常委、副書記（正縣級）。其遺缺由原市督查考評辦公室副主任黎青雲接任。

自新冠肺炎疫情發生以來，中共已連續撤換多名湖北官員，包括原省委書記蔣超良、武漢市委書記馬國強同時遭到撤換，此後省內又有8名縣級官員被撤換，或遭到「嚴厲警告」。外界分析認為，湖北官員的連續撤換是中共頓湖北官場的重要動作，將從最高官員省委市委書記一直到縣級區級，未來可能還會持續一段時間。

有網友對此一訊息回應稱，「早該換了，現在鄂州疫情還是兩位數上升，其他省市都一位數，還有我覺得我們的執行力不徹底，應該加大管控接力度。期望政府重視起來，把沒有紅袖章到處瞎逛的人管控起來，徹徹底底的切斷病源，否則都不知道什麼時候可以結束」、「 按人口比例鄂州可能是湖北省除武漢以外疫情最嚴重的地區。」

(中時電子報)