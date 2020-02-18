新冠肺炎疫情擴散，現在各國開始重視防疫，近日日本節目就討論有哪些日常生活的動作容易成為感染破口，有醫師表示，摸臉這動作恐讓病毒入侵。而節目實測2名小學生，究竟在一小時內會摸臉幾次，結果讓所有節目來賓十分驚訝。

由於新冠肺炎的主要傳播途徑是飛沫傳染與接觸傳染，日本呼吸道疾病醫師大谷義夫就在朝日電視台的節目上受訪指出，因為雙手會在生活中碰到各種東西，如果接著摸臉、鼻子的話，很容易讓病毒入侵體內、增加感染機會。

為此，節目找來2位小學生做實驗，觀察2人在1小時內會摸多少次臉，結果這兩名學生在短短一小時內，分別摸臉37次、48次，這讓在場的來賓都嚇到。

大谷義夫提醒民眾，防止接觸傳染，只能靠勤用消毒液消毒雙手，如果要摸臉，需隔著一張衛生紙，用手掌心碰觸門把或是開關、用指關節按電梯、點眼藥水手要洗淨且藥水容器勿直接接觸眼睛。

(中時電子報)