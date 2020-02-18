受到商品價格下跌和煤礦需求減弱拖累，瑞士礦業暨商品交易巨擘嘉能可（Glencore）2019年大虧逾4億美元，此為4年來首見年度虧損。

嘉能可2019年淨損達4.04億美元，反觀2018年報則呈報淨利34.1億美元。另一項投資人關注的獲利力衡量指標－調整後稅前息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）年減26％，由158億美元下降至116億美元，但高於市場預估的112億美元。

商品價格下跌致使嘉能可2019年減記28億美元資產，包括哥倫比亞煤礦、查德的石油，和剛果的銅礦業務。

嘉能可為全球主要燃料煤出口商，近幾年飽受煤價下跌衝擊。由於便宜的液化天然氣搶市，加上各國推行降低溫室氣體排放的政策，運至北歐港口的煤價2019年暴跌39％。

煤價跌勢預估將延續至2020年，促使嘉能可減記哥倫比亞煤礦資產價值約10億美元。嘉能可執行長格拉森柏格（Ivan Glasenberg）表示：「歐洲的煤礦需求明顯萎縮，這股趨勢將會延續。」

嘉能可在查德的石油開採執照到期，但未能獲得延展，故減記資產價值。嘉能可亦將剛果的銅和鈷礦資產減記3億美元，反映鈷價下跌。

嘉能可的交易部門是2019年業績亮點，協助抵銷商品價格疲弱對獲利的部分衝擊。拜石油交易業務績效亮眼所賜，交易部門調整後EBITDA年增5.8％，至26億美元。

嘉能可表示將密切關注新冠肺炎疫情的發展，肺炎重創全球最大原物料消費國大陸。格拉森柏格表示：「新冠肺炎對嘉能可業務的初期影響仍小，但疫情若造成商品需求銳減，公司可能會降低產量因應。」

格拉森柏格指出：「疫情尚未對公司造成重大影響，如果市場不需要那麼多原物料，我們就不會開採。」

(工商 )