蘋果17日發布獲利預警，稱新冠肺炎疫情將影響iPhone生產，導致供貨不足，且抑制大陸對蘋果產品的需求，本季（1到3月）營收可能不如預期，成為美國首家示警業績將受肺炎影響的大型企業。

蘋果於1月底公布業績時，預估本季營收將介於630億至670億美元，該公司17日並未更新財測數字，僅表示大陸的情勢不斷變化，將在4月發布業績時公布更多消息。

蘋果指出，代工廠回復生產的速度「比預期更慢」，iPhone可能出現供貨吃緊，暫時影響全球銷售。

此外，大陸的蘋果商店和合作夥伴的門市關閉，也將對產品銷售帶來衝擊。許多商店縮短營業時間，而且客流量非常低。

不過蘋果亦表示，公司將逐步重啟門市，儘快回復營業，而大陸以外市場對蘋果產品和服務的需求依然旺盛，並且符合預期。

蘋果發布獲利預警凸顯新冠肺炎對全球企業和市場引起連鎖反應，衝擊手機銷售和大宗商品價格，並且造成各產業生產延誤。

此外，蘋果示警營收無法達標，意味著大陸是蘋果昔日的優勢，如今也成為最大的挑戰之一。蘋果一方面倚重大陸充足、低成本的勞工，一方面受惠於大陸消費者購買蘋果產品。新冠肺炎重創大陸，蘋果對大陸的雙重依賴也讓公司面臨考驗。

(工商 )