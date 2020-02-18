國民黨主席候選人江啟臣表示，他若當黨魁，組織變革要從倒梯型變成金字塔，「樹頭穩，不怕樹尾刮颱風」，另檢討黨費繳交方式，重新建立黨籍管理。至於財務問題，雖無法解決龐大債務，但維持基本開銷、現階段黨公職薪水絕無問題，未來將落實公職分攤金、黨職募款責任額，否則就黨紀處理，中央黨部也可搬到租金低的適當場所。

江啟臣說，虛胖的黨員數沒有意義，國民黨號稱有80萬黨員，結果每次選舉都選不贏，完全沒有意義，現在必須要清楚了解真正黨員有多少。他若當選黨主席，儲檢討黨費繳交方式，涵蓋黨籍管理，會用最現代方式，重新建立黨籍管理，包括成立數位黨部，要用網路溝通，用現代方式與科技，也會開發APP，用最方便方式，讓黨員一方面和黨維持聯繫，二方面雙向互動，三方面確認是否是會員或黨員。

他說，透過這套系統管理，就清楚每年黨員繳交黨費情形，隨時能掌握，當需要連署工作，無論是選舉連署或某些議題發動連署，都可透過這套系統，甚至未來都應該大膽進行黨內線上投票，開發線上投票機制，遇到疫情，連投開票所都不用設置。這次補選，基層黨工都在講說沒錢沒人，投票所萎縮，可預知月3月7日黨主席補選投票率不高，其實數化位是國民黨本來就該做的，但到現在都沒做。

他說，他來自中南部基層，對黨的組織改革體會很深。他提出「組織扁平化」是把黨中央決策扁平化，快速反應民意並做出決策，但地方基層反而要強化、要深耕，組織變革在過去幾年改到現在是倒梯型，中央資源相對多，地方資源相對少，基層抱怨上面五個人來叫他一個人做事，其實應該倒過來變成金字塔型，讓底盤穩固，「樹根若扎得深，樹頭站得穩，樹尾就不怕刮颱風」。

江啟臣說，通常基層費用比較低，應該把資源做最有效率與效力的應用，在資源最有限時還要想辦法找資源，讓地方的根撐住，不能散，這是政黨選舉最重要，因此須想辦法重新調整資源配置比例，以往是直接砍地方。

他說，至於11人決策平台，包括15位黨籍縣市長互推3位代表，且不見得每年都一樣，「縣市長地方執政的意見，對黨的決策很重要」，某些縣市長被認為對黨務冷感，除了每人的忙碌程度，是否也因參與中常會覺得沒意義？他認為只要參與黨務真正有意義，縣市長都會樂意參與；目前他並沒想過設幾位副主席。外傳連勝文會當他的副主席？他笑說：「照此說法，願支持我的，都應納為副主席？但今天選的是黨主席，不是副主席耶！」

江啟臣說，一年多任期實在很短，希望能大幅啟動改革，能做多少盡量做，打下好基礎，當一環扣一環作起來後，就無須擔心財務問題，雖然任何人當黨主席，都不可能在1年2個月任期還清黨產會追徵、大解員工等50多億元債務，但他會務實地開源節流，改善體質，至少基本開銷、現階段在職黨公職人員薪水是可以克服的，絕無問題，只要真的做改革，再搭配開源節流，況且藍營支持者對黨仍有期待。

此外，他也會讓大家按時按量繳分攤金、募款額，否則依黨紀停權、不提名，但黨中央也會財務透明，說明分攤金流向。至於黨產要視個案分政治面與法律面，若有不實抹黑，在政治上要強力回應，立院是最重要的交鋒場域，絕不接受藉黨產來汙名化國民黨或作為政治提款機；法律上若是合法的財產權益，也要全力爭取。

江啟臣也說，至於中央黨部是否搬到租金比較低的合適地點，是可考慮的方向，若用不到那麼多的空間，為何要花那麼多資金？要衡量財務狀況，國民黨已不是泱泱大黨，要清點人力與空間需求，況且身為在野黨，大部分時間更不該在辦公室，而是在地方基層，就算是黨中央也是如此。

(中時 )