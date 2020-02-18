大陸中國工程院院士鍾南山今天下午在記者會上表示，防範新冠肺炎，保持下水道通暢極為重要。新冠病毒並不一定通過消化道傳播感染，但如果下水道中污染物乾了，又通過空氣、氣溶膠傳播，人們就可能吸入造成感染。對新冠病毒造成不同樓層的社區感染，「這是最合理的解釋」。

據《中國新聞周刊》官方微博報導，大陸傳染病專家鍾南山今天在參加廣東省疫情防控新聞發布會上兩次強調，預防新冠肺炎感染，保持下水道通暢極為重要。他表示，武漢有一段時間，醫院成互相感染的場所，大陸有1700多醫務人員感染，主要都在武漢，因為當時防護做得不好。現在極少有報導醫護人員感染，廣東目前看沒有醫護人員感染，就是防護做得好。

對於個人要防護好不受社區感染，鍾南山特別提醒，要注意下水道通暢。他說，「香港一棟樓宇，上下樓層住戶相繼得病。我們要吸取SARS時淘大花園教訓，當時200多人得病、20多人死亡。下水道糞便乾涸以後，風會把糞便裡的病毒吹到不同的地方，因此下水道的通暢是極為重要。」

鍾南山還提到，在廣東省科技廳的指導下，他和團隊研發了一個診台，通過空氣流動把發熱病人和醫生隔開。「發熱病人呼出的氣體很快被空氣吸走了，這與防護服一樣，都是減少醫生被感染的手段。」

(中時電子報)