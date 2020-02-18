國民黨大選慘敗，青年票是重要因素之一。黨主席候選人江啟臣接受本報專訪，揭露目前有黨權的40歲以下黨員僅9122人，佔總數3.16％；他感慨難怪國民黨是老人黨，黨內少子化現象起碼20年，已百分之百斷層，再不改就絕子絕孫，「不用人家滅你，自己就絕種。」國民黨須改變體質，未來最重要的改革目標就是重新建立「黨產」，包括人才、論述與制度。

國民黨多年高喊培育青年，何以始終沒成效，且每況愈下？江啟臣說「因為不知道痛，若知道痛，就會想改。」2020大選時，他常看一張選舉人年齡分布圖表，全國40歲以下666萬人，50歲以下1041萬人約佔53％，60歲以下約佔73％，投票人口一半以上屬網路世代，用網路在生活，主流價值是自由民主，這就是民進黨為何打網紅、網路廣告，不談經濟民生而談亡國感。國民黨要對數字敏感，打選戰才知道拿什麼給選民看，這是選戰輸贏關鍵。

他說，歷經過幾次大選，他參選黨魁是希望徹底顛覆一些事情，用行動跳出框架，不想看國民黨再這樣下去。其實這並非年紀的問題，卻為何會簡化為年紀問題，那是因為外界在看國民黨只看到年紀差別，也因為已沒有其他內容可以看」，若有其他行動、心態或論述可以看，就不會如此，例如柯文哲超過60歲，為何仍有那麼多受眾？其實他完全同意，問題不在年紀，只是現在變成用年紀差異來突破框架，讓外界看到國民黨有所不同。

江啟臣說，他17日拿到黨中央數字，非常驚訝19歲以下具黨權者僅 212人、20至29歲僅2657人、30至39歲僅6253人，「國民黨40歲以下共9122人，僅佔3.16％，多麼可憐」，放大到社會，結構完全失衡，顯示國民黨被稱「老人黨」並沒有錯，黨員如此少子化，遑論菁英，連人才都沒有。他兩年前就不斷提醒，如今數字顯示少子化現象起碼 20年，已是百分之百斷層，再不改就絕子絕孫，「不用人家滅你，自己就絕種」。

他說，解決少子化要從體質改變，「不是表面抓幾個人來當公仔」。作法上不能小看年輕人，他們判斷事情的標準很明確，不喜歡國民黨有很多原因，包括提名沒制度、是非標準等基本道理；年輕人看時事政治不見得看錢，而是看價值。國民黨能否和年輕人契合、跟他們活在同一國，要從這裡改變，這些不是硬體，而是軟體。

江啟臣說，國民黨過去都認為敗在沒網軍，其實須先改變一件事，就是決策高層要活在當下時空環境，了解人民如何過活，例如50歲以下的人都用手機看新聞及資訊，高層自己也要體驗，才知道黨的策略方向，就像治理公司要了解市場。

他說，未來國民黨最重要的改革目標是重新建立「黨產」，包括人才、論述與制度。國民黨過去說要培養人才，但至今沒有系統性地做，如今雖在野，人才培養至少有黨務、民代、行政、智庫等四大系統，都有位置可號召年輕人，主席只要願意親身做，找四大系統建立內部制度，相互協調，交換人才，建立青年人才庫絕對能做到，發覺可以選舉的人才，黨中央設法找資源，放在適合的選區培養，適合做幕僚就走幕僚，給他機會競爭，層層往上。

他自己就非常在意人才培育，他的團隊不見得每個都加入國民黨，但他都盡力培養，不會硬留助理在身邊，例如他的助理鄭昭新就被挖去高雄市政府當新聞局長，韓市長若沒來挖，也會有人來挖鄭，另有助理選上里長，他也鼓勵助理選議員。

江啟臣說，培育人才要投注資源，不只青年團或青年部，包括培育年輕人到艱困選區蹲點，也要資源，成立基金是可思考的方向，基金不見得要掛在黨中央下面，由黨內同志成立協助培養年輕人，包括留學獎學金；要培養年輕人，社會上也較願意支援。國民黨也要思考小額募款，這是政黨接觸民眾的重要連結，尤其一些數位平台，若民眾願意支持、認同，捐款給國民黨，選舉期間也會幫忙拉票。

此外，國民黨要強化論述，例如兩岸路線，而且要建立制度，不能初選結束，出去選的人照樣贏過被提名的人，這須回到黨要夠強，要黨強到只要不插黨旗就不會贏，民進黨就是這樣，民進黨脫黨的沒一個好下場，國民黨要學，當政黨夠強，派系仍服膺政黨。

(中時 )