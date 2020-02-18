高市警方今晚逮捕通緝犯，街頭上演警匪追逐場景。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

高市警方今晚逮捕通緝犯，街頭上演警匪追逐場景。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

高市前鎮分局警方今晚9點左右，查緝1部違停車輛，未料上前攔查時，29歲潘姓通緝犯心虛加速逃逸，開車衝撞警車，員警立馬朝右後車輪連開3槍喝止，未料潘嫌未減速，仍自顧自往前加速，直到嫌犯車輛遭車流堵住，警方再開2槍才阻止這場鬧劇，潘嫌順利被逮補。

當時復興派出所副所長李家銓、張姓巡佐在執行巡邏勤務時，在前鎮區一心、民權路口一家遊藝場左腳，看見這輛車子違規停車，於是上前盤查，孰料才剛靠近，駕駛就不顧一切加速逃逸，李家銓蹲下朝該車右後車輪，先是開了3槍，未成功攔阻，嫌犯仍繼續加速逃逸，一路狂飆70公里。

警方一路狂追在後，直到民權、二聖路口時，潘嫌車輛才被前方車流堵住，一度還想再衝撞無辜車輛，企圖逃逸，李家銓下車後當機立斷，快速再朝嫌犯座車左前輪再開2槍，隨後支援2名警力趕到，合力將潘嫌拖下車、上銬帶回警局。

警方指出，經現場盤查該名身分後，才發現原來潘男因傷害罪遭高雄地檢署通緝中，全案依妨礙公務罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

開槍的李家銓現年36歲，從警3年多，他說，當下真的腎上腺素直飆，這也是從警以來第一次開槍，5槍剛好都有設中「紅心」，謙稱是距離近，但有判斷符合用槍時機，避免傷及更多無辜人車，因此才開槍喝止，所幸沒有人員受傷及其他車輛損壞。

(中時 )