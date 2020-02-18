台灣首例武漢肺炎死亡個案引發家庭群聚，有職場受波及。指揮中心指揮官陳時中今天說，職場接觸者58人居家隔離，採檢都陰性，疫情可能不會外擴，「社區還是安全的」。

陳時中也說，不管源頭是什麼，因時間已經遠遠超過潛伏期，若出現有症狀的個案，在醫療系統也會被發現，大家可以安心。究竟是不是浙江台商，以整個社會防疫角度來看，已不重要。

陳時中也認為，此案已漸漸控制，僅剩零星個案還在檢驗中，「社區還是安全的」。

公衛專家出身的陳建仁副總統凌晨透過臉書解釋「社區感染」（local transmission）與社區傳播（community spread）的不同。

根據《中央社》引述陳建仁副總統的分析指出，不幸死亡的白牌計程車司機，無出國旅遊史，多數的客人是中港澳旅客，因此極可能有接觸史。陳建仁副總統說，這名司機病例可算是「社區感染」（locally infected/transmitted）。

而「社區傳播」（community spread）的特性是：「在社區中走動都會被感染」。它具有四個徵兆：確診病例無法找到傳染來源；本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數；已經出現持續性的傳播鏈；有廣泛發生的群聚感染事件。

因此，陳建仁副總統表示，目前疫情中心正在檢視第一徵兆，積極調查第19號病例的傳染來源；至於其他三個徵兆，在台灣都不存在，「也就是說，台灣並未進入『社區傳播』的狀況，一般民眾從社區得到感染的風險很低，防疫等級不必升級」。

他說，呼籲大家還是要全民防疫，維持良好衛生習慣：勤洗手、少到人群擁擠的公共場所、有病一定要在家休養和戴口罩。

(中時電子報)