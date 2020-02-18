日本首例 十多歲青少年確診新冠肺炎 23:362020/02/18 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 和歌山縣新增3例新冠肺炎確診病例。其中一人是有田醫院日前確診醫師的十幾歲兒子。（示意圖，美聯社資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019年新型冠狀病毒疾病疫情在日本逐漸擴大，和歌山縣政府表示，日前縣內一名醫師確診，今天這名醫師的十幾歲兒子也確診。和歌山縣累計12人感染武漢肺炎。 日本放送協會（NHK）報導，和歌山縣政府今天表示，和歌山縣新增3起COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）確診病例。其中一人是有田醫院日前確診醫師的十幾歲兒子。 日本厚生勞動省表示，這是日本境內第一位十多歲確診病例。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #大陸 #全球 #日本 #和歌山縣 #有田醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 美新研究：新冠病毒受體親和力遠高於SARS 21:202020/02/18 國際 國際熱門新聞 各國防疫反應過度？專家曝新冠病毒可怕關鍵 - 國際 美新研究：新冠病毒受體親和力遠高於SARS - 國際 美WHO專家可赴陸但沒去湖北 原因曝光了 - 國際 慘！沒人敢載 威士特丹號上千人滯留柬埔寨 - 國際 日本首例 十多歲青少年確診新冠肺炎 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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