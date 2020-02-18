2019年新型冠狀病毒疾病疫情在日本逐漸擴大，和歌山縣政府表示，日前縣內一名醫師確診，今天這名醫師的十幾歲兒子也確診。和歌山縣累計12人感染武漢肺炎。

日本放送協會（NHK）報導，和歌山縣政府今天表示，和歌山縣新增3起COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）確診病例。其中一人是有田醫院日前確診醫師的十幾歲兒子。

日本厚生勞動省表示，這是日本境內第一位十多歲確診病例。

(中時電子報)