利比亞國民軍(LNA)的官方Facebook上發表聲明，其部隊摧毀了一艘泊在的黎波里港口的土耳其船隻，因此該船運載了提供給敵對勢力利比亞民族協議政府(GNA)的武器和彈藥。這是LNA首度攻擊土耳其的資產，目前土耳其當局尚未就此事件發表評論。

俄國衛星網報導，LNA表示，他們攻擊土耳其船隻是符合國際協議的，因為土耳其表態支持GNA利比亞民族協議政府，而且提供武器就是違反國際協議。

路透社援引港口官員的話說，LNA發射了4枚飛彈擊毀土耳其的貨船。當局在星期二襲擊後，將包括油輪在內的所有船隻移出港口，避免再遭攻擊。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu） 表示，LNA在上個月片面離開停火談判，顯示他們已出錯在先，而且由總理沙拉吉(Fayez al-Sarraj)領導的GNA才是聯合國認可的利比亞合法政府，LNA的哈夫塔爾元帥(Khalifa Haftar)必須停止反叛國家的行動。

相對的，總部設在利比亞東部城市托布魯克(Tobruk)的LNA則表示，安卡拉試圖征服北非國家，他們呼籲利比亞人起身對抗外國勢力對利比亞的干預。

一份國際分析表示，雖然的黎波里的GNA是聯合國支持的官方政權，但是就目前兩方勢力的情況來看，LNA取得利比亞多數地區的控制權，而GNA所掌握的僅在的黎波里周圍，呈現四面楚歌的困境，即使土耳其表態支持GNA並提供武器，也很難挽回頹勢。

(中時電子報)