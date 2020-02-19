韓劇《愛的迫降》與《想見你》16日同天播出完結篇後，不少網友都紛紛在討論版上留言生活失去重心，不知道後面該看哪部戲，《中時電子報》推薦您5部台、英、美、韓劇，並分析最大看點，下班下課網友們都能繼續瘋狂追劇。

《浪漫醫生金師傅2》延續第一季的好評，這一季也有許多人每周守候。（圖／愛奇藝台灣站提供）

一、《浪漫醫生金師傅2》

韓劇《浪漫醫生金師傅》拍到了第二季，由第一季《浪漫醫生金師傅》的劉仁植導演與姜銀慶作家再度合作打造。此劇描述在地方城市醫院石垣醫院工作的天才醫生金師傅，與熱情高漲的年輕醫生之間的故事。

本季最大看點除了金師傅夫勇周（韓石圭 飾）的醫術高超驚人外，李聖經與安孝燮兩位年輕的新演員加入，飾演外科醫生和胸腔外科醫生，兩人的互動也成為粉絲必看的關鍵。

《性愛自修室》為高中生轉大人的性觀念劇，當中有性知識也有不少可看點。（圖／Netflix提供）

二、《性愛自修室2》

《性愛自修室2》是一部英國喜劇網路影集，第一季播出後好評不斷，今年1月17日播出第二季，Netflix也宣布預訂影集第三季。

劇情則是珍•米爾本是一名性治療醫師，因此他的兒子歐帝斯也因此對性愛很了解。歐帝斯與同學梅芙一起在學校設立地下性愛治療診所，解決同學們各式各樣的問題。影集最大看點是試圖消除性與傳統性病污名化、宣導正確性知識外，還有提倡多元性別性向平等，教導人際關係、家庭成員之間的互動。

《The Game：向著零點》是玉澤演退伍後的第一個作品。（圖／翻攝自韓網）

三、《The Game 向著零點》

由韓國男神玉澤演退伍後演出的韓劇《The Game 向著零點》，講述能看到死前瞬間的男主角金泰平與強力班刑警徐晙煐，被捲入一起疑問的連鎖殺人案件，他開始尋找隱藏的秘密的故事。

金泰平擁有只要看著對方的眼睛，就能看到那個人死前瞬間的神秘能力，但能看到他人的死亡，並沒讓他覺得命運殘酷、感到挫折，反而覺得這是屬於自己的特別「能力」，是財力、外貌、頭腦兼具的預言家。這部戲最大賣點不只有展現玉澤演獨特的魅力，還展現他當兵完更佳成熟的眼神與演技。劇情的特殊與黑暗感也讓人相當期待，搭配上李沇熹的帥氣女警演技，和林周煥飾演的帥氣連續殺人犯，都讓粉絲相當期待，一集接一集看下去‧

改編暢銷小說的《白馬酒館》。（圖／翻攝自臉書）

四、《白馬酒館》

有「謀殺天后」稱號的作家阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）系列小說改編迷你影集《白馬酒館》（The Pale Horse），由《高堡奇人》（The Man in the High Castle）魯佛西維爾（Rufus Sewell）擔任主演。

《白馬酒館》改編自阿嘉莎克莉絲蒂於1961年首次出版的小說，描述一位病重的婦女戴維斯太太臨死前向戈曼神父懺悔，透露了一些秘密與人名，戈曼神父將人名全部抄下，未料在返家途中慘遭殺害。警方在神父的鞋子中找到了那份名單，經逐一調查，發現名單上的人幾乎都因種種疾病而去世。

另一方面，歷史學家伊斯特也對此案感興趣，他聽聞住在馬奇迪平村「白馬」房子的三名女巫，懂得遠距殺人的巫術，懷疑她們涉及此案。於是伊斯特隨即與年輕女孩金潔聯手對此展開調查，最終發現之前那些被認為是「自然死亡」的死者其實是死於鉈中毒，警方也發現藥房老闆奧斯本先生才是幕後主謀，也是親手殺死戈曼神父的兇手。

喜愛推理劇和神祕巫術的劇迷們，一定要鎖定這部戲，不只有神祕感十足的女巫情節，再加上濃濃推理成分的謀殺案件，都讓觀眾過足戲癮。

《四月望雨》劇照。（圖／台視提供）

五、《四月望雨》

台灣時代劇《四月望雨》由多位硬底子演員主演，包含梅芳、吳靜嫻、張復建、楊貴媚、林韋君、洪浩竣、李之勤、龐祥麟、吳朋奉、大久保麻梨子、王湘瑩、呂金象、林義雄等。透過《雨夜花》、《望春風》、《月夜愁》、《四季紅》等四首台灣歌謠，講述在台灣四個不同時空背景的故事。

由臺灣作曲家鄧雨賢（1906－1944）創作的《雨夜花》、《望春風》、《月夜愁》、《四季紅》，是他幾百首創作中最為經典的，這四首被人合稱為「四月望雨」，在本土創作歌謠發展史上，具有重要的地位。

由知名導演林福地改編為電視劇後，將台灣從日據時代到228等近代史串聯，林福地說希望能透過這齣戲劇，讓台灣現代的年輕人能更了解這塊土地，更能透過這部戲了解到過去台灣的歷史，是一部透過戲劇看大時代的好戲。

＊《想見你》16日晚間於中視播出最終回，劇中有許多編劇和導演精心規劃的小細節，絕對是部值得一看再看的年度好戲。今年春天鎖定中天娛樂台《想見你》，一起和李子維再談一次戀愛，和黃雨萱聽Last Dance穿越時空，中天娛樂台CH39《想見你》不見不散！

(中時電子報)