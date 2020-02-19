為力抗新型冠狀病毒疫情帶來的房企衝擊，大陸房地產龍頭的恒大集團近日推一系列行銷震撼地產界，更加碼75折優惠，堪稱史上力道最大優惠讓利。市場也擔心台灣房市是否會遭到新冠肺炎疫情影響？房市專家Sway在臉書發文點名，短期內有六種房可能會受到衝擊。

第一，沒有開對外窗的房型：想到那些郵輪的感染途徑就害怕，沒開對外窗的價格不是向下殺就是滯銷，且還可能引發社區感染，不租也罷。

第二，日租套房遭到質疑：沒有管理來路的日租套房，會被質疑誰都收來租，而管理不足也會少了很多安心感，比如大家會質疑他們是否時時消毒。

第三，三房改套房易被嫌：雖然也屬套房，但無法管控室友從何而來，是否乖乖戴口罩，或有無中港澳等旅遊史，目前獨立套房會比較安心些。

第四，有管理的大樓比公寓好：有沒有規定要戴口罩或是有專人消毒，感覺就會比較安心些，而公寓都是各過各的，沒有消毒或管理這回事，萬一有人去了中港澳，他有沒有自主管理也沒人知道，會扣些分，而管理嚴謹的大樓，就多了一些安心感。

第五，沒管理的大樓或華廈最慘：沒管理的大樓比較便宜又有電梯搭，但是想到那麼多人進出，也沒有專人一直清潔消毒，一大堆住戶進進出出，不知道有無風險。

第六，空姐機長台商陸客鄰居：這裡沒有歧視，只有多一份擔憂，如果你的鄰居是這些人，他們當然會擔心自己的安危而保護好自己，但你更會擔心他們染病的機率，以前的幻想，現在成為擔憂。

(中時電子報)