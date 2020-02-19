為了防止移民非法入境，美國總統川普不惜宣布國家緊急狀態，動用國防經費支出築牆經費，至今已砸下了將近20億美元（約台幣600億）。然而所謂「道高一尺，魔高一丈」，幫助移民非法入境的人蛇們早已備好新招，他們特別研發出「偽裝雲梯」讓移民翻牆入境，外表與圍牆混搭在一起，讓警方難以辨別，而價格僅需要5美元。

雖然美國總統砸了上百億邊境築牆防止移民非法入境，但人蛇集團特別研發出外表與圍牆混搭在一起的「偽裝雲梯」讓移民翻牆入境，而價格僅需要5美元。

據《今日美國》（USA Today）14日報導，美國邊境巡邏隊指出，在墨西哥華雷斯城的人蛇集團研發出了一種外表與鏽銅色圍牆相近的「偽裝雲梯」，它們由鋼筋製成的，可以鉤在牆頂部，不容易被警方發現。報導指出，在美德州厄爾巴索市內的邊境圍牆裝置滿了這類雲梯，在墨西哥的這一邊等著準備非法越境的人來到，而另一旁雲梯也已有人蛇集團備好。

美邊境人員表示，自從去年當地美墨邊境圍牆建好後，非發入境事件仍層出不窮，「一些人通過那些梯子發大財」，已經注意到犯罪組織在兩國邊境攜手合作，現在已將這些梯子從牆上取下並切斷，以免再次遭人非法使用。

這些由0.9公分的方形鋼筋組成的階梯在墨西哥又稱「卡斯提洛」（Castillo），不僅適合攀登，在末端還可以U型整個掛在圍牆頂端，不僅難被警方察覺，相對於天價圍牆，其造價每6米僅需5.3美元，在華雷斯城就買的到這種鋼筋。

為了實踐競選諾言，川普不惜以國家緊急狀態名義動用國防經費，一度引發美國史上最長的政府停擺，但他至今已獲得460公里的築牆經費。另外據美國有線電視新聞網指出，白宮預算草案中，川普已經提出額外的20億美元築牆經費，而在白宮壓力下，這筆經費恐再次由國防部買單。

(中時電子報)