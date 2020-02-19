民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬18日接受電台專訪表示，口罩短缺主要是民眾恐慌性採購，因為台灣人很喜歡囤東西。此話一出，遭到網友酸爆，「又檢討起人民了啊？」

新冠肺炎疫情升高，民眾搶購口罩造成短缺，下周即將開學，即便實名制放寬兒童口罩7天供應4片，不過多數家長仍認為數量不夠。對此，鄭運鵬表示，口罩短缺主要是民眾恐慌性採購，因為「台灣人很喜歡囤東西」，按照目前台灣防疫情況，只要照正確的防疫政策跟觀念，學生上課戴口罩不僅沒必要，口罩消耗量也會很大。

網友批評，「又檢討起人民了啊？」「一切都是百姓的錯」「囤東西哪有錯？」「囤房就不處理？」「錢都拿去屯鋼彈了」、「OK個屁，買都買不到」、「7天囤2片，過份嗎」「怎樣？ 這就是台灣人的本性啊！不爽嗎？」「人民戴不戴口罩還要你立委檢討？」「果然都是人民跟基層的錯，高層一定沒錯」「在民眾排口罩拍得一肚子火的鋒頭上檢討民眾，好棒棒」「想保護自己錯了嗎？」

(中時電子報)