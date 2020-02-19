新冠肺炎肆虐全球，因全球各國防疫能力各有不同，無法一概論之，有通靈大師之稱的命理師江嘉葉特地針對台灣狀況，於昨(18日)向觀音菩薩祈求指示武漢肺炎疫情，照籤面解釋，疫情需等到夏天才會逐漸退去。

江嘉葉祈求觀音菩薩指示武漢肺炎疫情，得到第13籤，信陵君存趙辭封，配卦：天火同人，上乾（☰）下離（☲）。她解釋，同人有與人相見，有合會之意，指政府單位會為了這次的武漢肺炎，以大公無私的態度開會研討對策，並會同專業醫療單位一起來防疫，另天火同人指火光照亮天，有互相扶持之意，以光明磊落，坦蕩蕩的心胸，同人同心，一同來面對這次防疫，暗指同心斷金，即政府與民眾共同齊心來對抗武漢肺炎，終能獲得不錯的效果。

籤詩前兩句「自小生身富貴家，眼前萬事總奢華」，指台灣民眾生活與許多國家相比，生活還算富庶，第三句「要君賜受金魚袋」，指面對如今的局面，需要政府大力推動防疫的正確觀念以及法令，第四句「四海傳名足可誇」，指在全國人民的努力下，其防疫的效果能獲得世界各國的肯定。

依據六爻能量來看，世持亥水官鬼，且有月合助之，現階段武漢肺炎的疫情不可輕忽，仍持續發酵中，幸得四季土雙子孫來抗衡，抑制疫情的發展，只可惜能量稍弱，然卯木父母能量旺相極強，指政府單位現階段正積極的控制疫情發展，待元神午火兄弟出空，屆時能將父母、兄弟、子孫三方之能量貫通，形成強而有力的態勢，對官鬼能產生極大的抑制。

基本上民眾對於武漢肺炎仍不可掉以輕心，應遵照政府的法令來抗疫，該隔離的人就要遵照指示規矩隔離，免得疫情擴大，害人害己。農曆四月，夏天時，亥水官鬼遭月辰沖之，削弱疫情能量，而雙子孫得月辰能量相助，農曆閏四月，元神午火兄弟出空亦來相助，抑制疫情的能量更強，所以這幾個月民眾們還是要有抗疫的決心，待夏天來臨時，疫情才會漸漸退去。

江嘉葉又說，台灣今年國運不錯，加上台灣人多有虔誠宗教信仰，會得到各宗教神明護佑，此時平時累積的行善布施的福報就會發輝出來，避過劫難。

(中時電子報)