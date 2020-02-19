大陸新冠肺炎確診病例數仍持續攀升，包括美國在內，全球多國對陸實施入境限制措施，遭北京痛批「反應過度」。但真的反應過度嗎？不少專家認為，和流感等其他病毒相比，此波新冠狀病毒可怕之處在於不可預測性，不過他們也無法保證，實施旅行禁令將能有效阻止病毒傳播。

新冠肺炎全球確診數已超過70,000例，死亡人數突破1,800人，包括美國等全球多國在內，自農曆春節疫情大爆發以來，相繼對大陸祭出入境管制，相關措施包含禁止14天內曾到訪大陸的外國公民入境等，美國更成為全球第一個宣布出動撤僑班機的國家，以載回滯留疫情中心點武漢的公民，引發各國跟進，各國航空公司更陸續宣布停飛大陸各大航點。

對此，大陸外交部長王毅日前接受路透社專訪時，痛批各國實施旅行禁令的做法是「反應過度」，他說，「一些國家採取了加強檢疫的措施，我們認為是合理的，但也有一些國家反應過度，引發不必要的恐慌，也不符合世衛組織的建議。」他更劍指美國，批評美國阻止人民往返大陸，將不利於陸美好不容易達成的第一階段貿易協定。

駐北京的美國公共關係專家馬意駿（Mario Cavolo）5日也在社交媒體領英（LinkedIn）上發表類似看法，他認為全世界都該為北京在此次疫情中的防疫能力喝采，更將此波新冠肺炎疫情和2009年從美國爆發的H1N1流感疫情相比較，他說，H1N1流感疫情在當時被世界衛生組織列為全球性傳染病，並造成全世界6,000萬人感染、至少18,449人死亡，甚至直至2012年的最終統計，全球死亡人數接近30萬人，但也未見任何國家掀起反美情緒，對美國實施旅行禁令，或是啟動撤僑。

但是各國祭出入境措施真的是反應過度嗎？香港《南華早報》報導，許多專家認為，此波新冠病毒的不可預測性，是讓它顯得更可怕的原因，相較之下，人類已經對H1N1這類流感病毒發展出免疫機制，隨著時間推演，傳染的威脅也愈低，專家對它的了解也愈深。

哈佛大學公共衛生學院流行病學研究生Kate Zaiger表示，冠狀病毒「難以預測」，就連科學家也難預估病毒下一步是會死亡或是突變，第二次突變以後會不會再出現第三次突變？她甚至認為病毒從疫情爆發至今已出現突變種。

美國蘭德公司的流行病學家及中國政策專家黃志環（Jennifer Bouey）指出，即便從人類社會消失，人畜共通病毒將持續在動物宿主身上進化，她說，此次新型冠狀病毒基因序列和2003年的SARS病毒有79%相像，和大陸科學家幾年前在蝙蝠身上發現的冠狀病毒基因序列有89%相像，顯然，病毒工廠在大自然中仍持續運作。

康乃爾大學（Cornell University）病毒學教授惠塔克（Gary Whittaker）表示，我們對此次新型冠狀病毒的所知不多，因此對它的關注也更多，他認為此波疫情的傳染力有可能比當年SARS更廣泛，比H1N1流感疫情更致命。

儘管多數專家都呼籲政府要對疫情有緊急作為，但並非所有人都認為旅行禁令能夠有效防止病毒傳播，霍普金斯大學醫學院（ Johns Hopkins school of medicine）急救醫學助理教授紹爾（Lauren Sauer）表示，緊急應變是有必要的，但目前沒有證據支持大範圍的旅行禁令是有效的。

(中時電子報)