行政院長蘇貞昌18日拜會3個在野黨團，盼在野黨立委支持新冠肺炎紓困特別條例及特別預算。時力立委陳椒華在拜會過程全程戴口罩並送口罩給蘇貞昌，希望他在密閉空間戴上，蘇貞昌當場提點，要讓有需要的人能夠買到口罩，公眾人物不要做錯誤示範。對此，國民黨議員王鴻薇在臉書上酸諷「口罩已經限購，難道還要限戴？」

行政院長蘇貞昌拜會3個在野黨團時，其中拜會時力時，立委陳椒華一開頭就馬上對蘇貞昌說：「院長首先要送你一個口罩，為什麼？我是建議有開會的時候，盡量防疫自己。」蘇貞昌則當場回應：「公眾人物不要做錯誤導引或示範，需要的人戴口罩，需要的人戴口罩，我們都往這方面來做。」蘇貞昌這一席話，如同當面打臉陳椒華。

王鴻薇在臉書上貼出蘇貞昌的這一則新聞，她並在PO文中說，「蘇大院長憑什麼修理人呀？」王鴻薇說雖然她個人在很多場合也不戴口罩，但是在防疫期間，每個人對防疫的裝備和警戒，這是個人的自由。「不要說是立委，蘇貞昌到底憑哪一點可以任意指責別人戴口罩是對是錯？」最後她忍不住開噴說，「沒錯，口罩很稀有。口罩已經限購，難道還要限戴？」

(中時電子報)