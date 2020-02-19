近日中國大陸疾控中心準備發表的一篇新型冠狀病毒肺炎的最新論文指出，在12月底的關鍵時刻，湖北已出現104名感染者，10天內增加653人，再10天又暴增5417人，接著在1月底的10天中感染者徹底爆發，新出現了26468人發病。可看出新冠肺炎感染的人數幾乎是等比級數地往上暴增，速度與規模非常驚人。

據《環球網》報導，論文預備發表在大陸醫學學術期刊《中華流行病學雜誌》，由大陸疾病預防控制中心「新型冠狀病毒肺炎應急回應機制流行病學組」所撰寫。這篇題為《型冠狀病毒肺炎流行病學特徵分析》的論文，針對2020年2月11日前總共7萬多名新型冠狀病毒感染病例（含4.4萬餘個確診病例，1.6萬餘個疑似病例，1萬多臨床診斷病例和889無症狀感染者）進行分析，不僅信息量巨大，同時也印證了媒體所採訪到的資訊。

新冠肺炎病例發病與確診分析圖表。（圖／環球網）

報導說，論文最大亮點是通過對72314名病例中的44672個確診病例進行發病日期回溯，將此次新型冠狀病毒疫情的爆發，分為了5個不同的時段，自12月底，大約以10天為一個階段。結果顯示，在2019年12月31日之前，武漢和湖北就可能已經出現了104名新型冠狀病毒的感染者，並在之後10天增加了653人（其中88.5%在湖北省內），然後再在2020年1月11日到20日之間又暴增5417（77.6%在湖北省內），並在1月的最後10天裡徹底爆發，新出現了26468人發病（湖北占74.7%），但隨著防控手段的升級，在2月的前11天裡新增人數放緩到了12030人。

論文指出，1月11日至20日這段時間新出現的5417名新感染者，當時大陸衛健委高級專家組組長鐘南山尚未宣佈病毒可以人傳人，但很多武漢醫院的醫護人員接到大量發熱病人時，就已經意識到了問題的嚴重性。但這些擔憂，卻未能及時轉化為有效的防控措施。直到1月22日，湖北方面才啟動了突發公共衛生事件Ⅱ級應急回應。

論文另一個引人關注的內容，是首次分析了截至2月11日共1688例醫護人員的確診病例。從資料來看，醫護人員的感染週期與整體上疫情爆發的週期非常吻合，即2020年1月的初期已經有醫護人員感染，但情況當時並不嚴重，但2020年1月中旬開始，感染者就出現暴增，並在1月的最後10天迎來大爆發。不過，這1688名確診的醫護人員病例中，85.4%的人都是輕症，病死率低於其他病例，原因可能是這些醫護人員為在職人員，年齡普遍低於60歲。

論文還探討了新型冠狀病毒的致死率和傳染性。通過分析7萬多名病例，論文得出的「粗病死率」為2.3%，其中湖北省內為2.9%，但湖北省外則為0.4%，兩者相差7.3倍。其中差異主要在武漢防控措施沒有及時到位，很多社區病例沒有得到及時救治，病患平均要等9.84天才能入院，錯失治療最佳時機。

論文最後說，儘管截至2月11日顯示的疫情形勢趨於下降，但疫情尚未結束，尤其是復工後大量人員流動與接觸，增加了新冠肺炎傳播風險，必須繼續落實好社區和勞動場所等為單位的首例病例的發現和處置，防治疫情反彈。

(中時電子報)