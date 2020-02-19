圖為2019年高市府省電計畫活動。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府補助一般民眾汰換老舊耗能冷氣、電冰箱補助已於11日截止申請，總計補助申請數量約4萬3000件，總補助經費約計1億5300萬元。因申請情況踴躍，市府呼籲，請民眾耐心等候審查撥款流程，後續將按照已收件的順序、審核通過後依序撥款。另外，服務業照明燈具、空調汰換補助尚有經費。

經發局長伏和中表示，一般民眾汰換老舊耗能冷氣及電冰箱補助雖已額滿，但「109年高雄市服務業設備汰換與智慧用電補助計畫」仍有經費，請服務業業者踴躍申請汰換老舊照明燈具、冷氣及建置能源管理系統。

另室內停車場換裝智慧照明燈具，換裝補助費用最高50％，而地下停車場照明因24小時開啟，若汰換設備將有很高的節電效益，約4個月即可回收汰換成本。

辦公室汰換老舊T8、T9及T5照明燈具為LED燈具，汰換補助費用最高50％，補助金額加上節省的電費，約2年即可回收汰換成本；而冷氣部分，若以10坪左右的商業空間計算，約需6.6kW的冷氣設備，每kW補助2,500元，除可申請補助1萬6500元外，1年還可省下約5,000元電費，呼籲服務業者踴躍提出申請。

而為讓更多民眾了解設備汰換補助計畫，經發局也持續進行相關節能宣導活動，相關活動訊息或詳細補助資訊，市民可親自到高雄市政府四維行政中心的「高雄市設備汰換與智慧用電補助計畫專案辦公室」詢問，或至經發局「省電A咖官網http：／／khep.kcg.gov.tw／」查詢，或撥打專線07-3316696諮詢。

(中時 )