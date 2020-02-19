高市推軍事觀光，其中鳳山遊程熱烈報名中。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市推軍事觀光，其中鳳山遊程熱烈報名中。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市推軍事觀光，其中鳳山遊程熱烈報名中。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府將今年訂定為高雄區域觀光元年，觀光局積極推動區域觀光，並建立「一心三線」城市旅遊品牌，其中鳳山地區是重點區域，將以鳳山特有的歷史文化，打造以「軍事古城-城市博物館」為旅遊品牌，並與鳳山城文化志工協會合作，推出多條深度路線，透過人、文、地、景、產等元素，帶領大家走讀鳳山，領略鳳山城的魅力，相關遊程即日起開放報名至4月。

觀光局長邱俊龍說，為推動鳳山區域永續觀光，特建立「軍事古城-城市博物館」區域觀光平台，除藉由既有FB臉書行銷外，未來將與特色商家異業結盟設置旅遊借問站，深度推廣。

另也與高雄市鳳山城文化志工協會合作，以步行及騎乘自行車方式，規劃不同主題路線，在步行部分推出二軸線，一條以城隍廟、鳳儀書院、曹公廟、雙慈殿為主的廟宇建築之旅，另一路線含括東便門、訓風砲台、打鐵街、大東文化藝術中心及時下最夯的有忘憂森林之稱的大東濕地等的文化之旅。

自行車路線則綜整兩條步行路線景點外，另增加澄瀾砲台、曹公巨樹、日本海軍無線電信所等，讓參加民眾深入探訪，了解鳳山古城的歷史文化及魅力。

鳳山地區有許多歷史遺跡，從明清時代就一路流傳下來，市府也積極保護目前尚存的舊遺址，可以看到許多具有歷史意義景點，歡迎民眾攜家帶眷，與親朋好友到鳳山旅遊。遊程報名即日起至4月，更多報名詳情，請上「高雄旅遊網」(https：／／khh.travel／)查詢。

(中時 )