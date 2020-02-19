新冠肺炎疫情延燒，台灣確診個案已達22例，其中1人死亡（第19例），引起外界格外關注各種防疫方式。近日就有網友在批踢踢上發問說「為什麼不要在捷運站出入口設置酒精？」沒想到這問題卻引來許多人點出關鍵真相，直指不會設置的原因之一是台灣人的「貪性」相當可怕，素質不夠會導致放了酒精會被整瓶被拿走。

有網友就在批踢踢上發問「為什麼不要在捷運站出入口設置酒精？」他指出自己每天都會搭捷運，看見大部分的人都會戴口罩， 但他認為最重要的還是勤洗手。他因此萌生以下想法「那如果北捷在出入口都有提供乾洗手消毒，這樣有沒有搞頭啊？」原PO說感覺會比呼籲感冒戴口罩還好。

問題一曝光後，引起許多網友熱烈討論，有不少人點出關鍵真相，「絕對會被整罐拿走」、「就像廁所的捲桶衛生紙都會被拿走一樣」、「台灣很有狼性，什麼都可以幹走」。不少人也哀嘆「買不到酒精」、「一罩難尋」。

(中時電子報)