針對失業勞工子女就學補助辦法，高市勞工局指出，從2月17日起受理申請至3月20日止，補助簡介及申請表可直接向勞工局1樓服務台、訓練就業中心各就業服務站台，或本市各區公所、勞工保險局高雄地區各辦事處索取，亦可由勞工局網站（https：／／labor.kcg.gov.tw)、勞動部網站、全民勞教e網下載。

補助一律採通信申請，額度為公立高中職4千元、私立高中職6千元、公立大專院校1萬3千6百元、私立大專院校2萬4千元。另申請人符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且均符合補助規定者，補助標準按上述補助標準加給20％；同時符合者，仍以加給20％為限。

申請者須為非自願離職失業勞工，至109年2月17日止仍未就業，失業期間達1個月以上（即109年1月18日以前失業者），有請領失業給付1個月以上且未請領老年給付，並至109年2月17日止亦未參加政府機關促進就業性質相關措施(方案)者。申請人及其配偶107年度綜合所得總額在新臺幣148萬元以下，未領取其他各類學雜費就學減免優待、教育補助或其他補貼，即可申請。

為提升勞工朋友就業率，勞工局除了加強辦理徵才活動外，也提供各項就業關懷及補助訊息，希望協助失業者減輕其子女的學費負擔，不致影響下一代的求學之路。民眾如有相關問題，歡迎洽詢07-8124613轉134王先生，或勞動部免付費服務電話：0800-085151。

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