隨著開學日逼近，為進一步讓民眾補充戰備口罩，中央流行疫情指揮中心日前宣布擴大兒童口罩領取額度，每人7天最多可拿4片。對此，知名律師謝震武昨(18日)忍不住在節目中好奇詢問媒體人黃光芹，她就讀小學六年級的小孩下禮拜開學，口罩要怎麼準備？

黃光芹分享小孩學校狀況，「他先前是做了一個你有沒有中港澳旅遊史，第二次是叫我們提交一個書面Yes or No的東西。它上面就有附帶規定，說25號開學就下禮拜二，一天要帶2個口罩。」

黃光芹坦言自己只有一個小孩，都覺得這個量很大，更何況鄰居還有3個小孩，再加上小孩晚上要補習，補習班也很嚴格規定要戴口罩。

對此謝震武也稱，會數學的人都知道，一個禮拜就算上5天課，也要有10片，「如果他在藥房沒有買到，那這個孩子到底怎麼辦？」質疑教育部是否要先跟防疫中心商量再規定。黃光芹也坦言自己身為「我ok你先領」運動的較早響應者，「我都覺得是不是要統一要聽專家的一個見解。」

(中時電子報)