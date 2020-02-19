高市府交通局推出日前舉辦「搭公車做公益抽日本來回機票大獎」，共累計逾2.5萬多人熱情參與。局長鄭永祥18日代表捐贈2.5萬元給家扶基金會，讓乘客及交通局照顧弱勢兒童心意順利傳達。

家住台中幸運獲得機票頭獎的陳小姐直言，沒想到難得來高雄玩的時候搭了幾次市公車，居然幸運中頭獎，還能做公益捐款幫助弱勢兒童，希望市府以後還能舉辦這麼有意義的活動。

交通局長鄭永祥說，交通局除鼓勵民眾搭乘公共運具，亦長期推動人本運輸環境，現在更希望在政策推動上面注入一些社會溫暖元素。基於回饋社會幫助弱勢，去年特別與家扶基金會、台灣虎航公司合作「搭公車做公益抽機票大獎」活動，1人參加即捐款1元，累計報名參加人次近2萬5千人。

鄭永祥表示，很高興這次代替參加民眾捐款總計2萬5000元，也期望透過這次拋磚引玉，鼓勵更多民眾習慣搭乘公共運具並關懷弱勢團體，未來將繼續推出更多類似有意義活動。

南高雄家扶中心主委盧國冠代表接受捐款並表示，感謝交通局關注社會弱勢兒童需求，也謝謝每一位民眾的熱情參與，響應搭乘公車就能讓弱勢孩童獲得幫助，南高雄家扶中心會好好運用得來不易的資源，讓家扶的孩子都能獲得更好的照顧。

交通局表示，藉由搭公車抽機票做公益活動，除宣導公車相關優惠政策及好康資訊外，也一同呼籲民眾可多付出愛心關懷身旁弱勢族族群。

另外，最近新型冠狀病毒疫情影響許多民眾外出及搭乘公共運輸意願，本市公車、捷運、輕軌、輪船、計程車皆有加強定期消毒及清潔，請大家安心搭乘。

歡迎民眾持續支持高雄市公車並關注交通局「轉動高雄青春夢」FB粉絲團，以掌握最新活動與交通資訊。使用交通局「高雄iBus公車動態APP」，即可快速查詢公車到站時間，讓你搭公車免等待。

(中時 )