世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)，周二對媒體說明新冠肺炎的疫情，除了大陸以外的地區，共有92的病例證實是人傳人案例，分布在12個國家。但譚德塞強調，世衛並沒有觀察到「持續性」的社區感染。

譚德塞所說的無社區感染，不包含一些特殊的案例，例如「鑽石公主號」郵輪，至今船上已經發現了542個確診病例，占了所有海外案例(827例)的一半多。

大陸地區仍是新冠肺炎最嚴重的疫區，截至星期二早上，累計確診病例達到7萬2528例，死亡人數高達1850人。

然而，若觀察新增病例，數字已經有下降的趨勢，當日的通報確診案例為1886例，是一月底至今，第一次單日新增病例低於兩千人。死亡人數98人，也是一個星期以來，第一次單日死亡人數低於一百人。

譚德塞表示，這數字代表了疫情可能正在減緩中，但以數字解讀疫情走勢必須非常謹慎。

(中時電子報)