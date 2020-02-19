全球市值最高的企業蘋果公司周二發出銷售警告，強調新冠肺炎已對全球供應鏈造成嚴重衝擊。因大陸工廠生產電子零件的效能大幅降低，iPhone的製造速度大打折扣，加上大陸市場對智慧型手機的需求也因疫情而降低，預計今年度第一季的財報將很不樂觀。聲明一出，當日股價應聲下跌2.6%。

隨著蘋果股價下跌，蘋果相關企業也跟著重挫，高通(Qualcomm)、安華高科技(Broadcom)、科沃(Qorvo)、思佳訊通訊技術(Skyworks Solutions)的股價紛紛下跌1.8%-2.3%不等。

與手機製造業相關的費城半導體指數下跌了1.6%，涵蓋較廣的S&P科技類股指數，也相較前天降低了0.6%。

華爾街分析師解釋，這兩天的市場已經反映出新冠肺炎對經濟造成的影響了，令投資人擔心的是，疫情的走勢仍然不明，未來的不確定性高。

但根據《路透社》報導，美國今年經濟體質穩健，內需市場相當硬朗，大部分投資人還是抱持著樂觀的態度，上週美股才飆上了歷史的新高點。

(中時電子報)